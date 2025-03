Marvel confirma a Tenoch Huerta en ‘Avengers: Doomsday’: Lista de actores en la nueva película

Marvel Studios anunció esta mañana que la nueva cinta Avengers: Doomsday está en producción y el polémico actor mexicano Tenoch Huerta Mejía es parte del reparto.

A través de una transmisión en directo en X, el estudio ha revelado una lista de actores, algunos son rostros conocidos que regresan a su universo, o más bien multiverso, otros son nuevos.

Tenoch Huerta, quien interpretó a Namor (gobernante de Talokan) en Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022), estaba incluido y resultó la verdadera sorpresa, ya que en junio de 2023 fue señalado por la saxofonista María Elena Ríos por agresión sexual y ’stealthing‘.

Después de dicha situación, Huerta renunció a la película Fiesta en la madriguera (Netflix) y desapareció un tiempo de los reflectores, hasta agosto de 2024, cuando negó los señalamientos y explicó que su ausencia se debió a una asesoría jurídica: “Mi equipo legal tanto en México como en Estados Unidos me dijeron: ‘no, espérate, las cosas no funcionan así. Si alguien te acusa de algo lo tiene que probar, y si no lo puede probar entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar’”.

En 2024, se estrenó la película Pedro Páramo de Netflix, en la cual Tenoch Huerta tuvo el papel protagónico de Juan Preciado.

Reparto de ‘Avengers: Doomsday’

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Sue Storm / Mujer Invisible)

Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man)

Anthony Mackie (Sam Wilson / Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldado del invierno)

Letitia Wright (Shuri)

Wyatt Russell (John Walker / agente)

Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Kelsey Grammer

Lewis Pullman

Tenoch Huerta interpretó a Namor en 'Pantera Negra: Wakanda Forever'. (Foto: IMDb).

En 2019, Avengers: Endgame puso fin a varios personajes de la franquicia, como Iron Man de Robert Downey Jr., actor que en julio de 2025 confirmó que tomará un nuevo papel: el villano Victor von Doom en Doctor Doom. “Nueva máscara, misma tarea”, dijo en la Comic-Con de San Diego.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

Avengers Doomsday se estrena en cines el 1 de mayo de 2026, cerca de otros dos estrenos de Marvel: Thunderbolts (2 de mayo) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio).

Más información en breve.