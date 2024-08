Tenoch Huerta reaparece tras acusaciones de Elena Ríos por agresión sexual: ‘Algo se rompe dentro de ti’

Después de que María Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta de agresión sexual en junio de 2023, el actor desapareció del foco público, y fue hasta ahora que reapareció para hablar de lo que ha pasado en su vida a un año de la polémica suscitada.

El actor de Black Panther: Wakanda Forever (2022) fue abordado por algunos medios a su salida de un sitio, y aseguró que no la ha pasado bien en los últimos meses gracias a los señalamientos en su contra de agredir sexualmente a varias mujeres con prácticas como stealthing.

“A nivel personal sí es algo que te golpea y que, si soy honesto (…) es algo (que) se rompe dentro de ti (…) definitivamente el poder de una mentira puede destruir, calcinar y terminar”, aseguró Huerta, quien renunció a la película Fiesta en la madriguera, último proyecto que tenía antes de los señalamientos.

Elena Ríos denuncio a Tenoch Huerta en redes sociales por stealthing. (Instagram / @brujamixteca / @tenochhuerta)

Tenoch Huera revela cómo le ha afectado la denuncia que hizo María Elena Ríos en redes sociales

El exintegrante de Poder Prieto dijo que las acusaciones de violencia sexual que hizo la saxofonista María Elena Ríos y posteriores que surgieron le afectaron no solo a nivel emocional, también en el ámbito laboral.

“Ha sido en lo laboral, desde pérdida de trabajos que me juzgaron sin nada. Dichos en redes sociales son capaces de destruir la vida, (hacerte) perder tu trabajo. He perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada”, agregó Tenoch Huerta.

Además, aseguró que se encuentra tomando terapia psicológica y psiquiátrica, así como sesiones en grupo para sobrellevar la situación. El apoyo de su familia y amigos también resulta fundamental para el actor.

Tenoch Huerta aseguró que ha perdido oportunidades de trabajo tras señalamientos de agresión sexual. (Foto: Instagram @tenochhuerta)

¿María Elena Ríos amenazó a Tenoch Huerta? Esto dijo el actor

Uno de los motivos de su ‘desaparición’ en público fue gracias a la asesoría de su equipo legal, quienes le dijeron que primero debía mantener la calma antes de tomar acciones, pues además habría recibido amenazas de Elena Ríos.

“Se tomaron las medidas legales necesarias; son como candados, protecciones, porque yo había recibido unas amenazas de esta persona. Recibí unos mensajes que eran muy intimidatorios”, aseguró el actor.

Tras los supuestos mensajes, decidió junto a su equipo de trabajo que lo mejor era dejar que las cosas ‘se calmaran’, pues no existía ninguna denuncia en su contra realizada por la vía penal.

María Elena Ríos habría denunciado a Tenoch Huerta, según el actor. (Foto: Cuartoscuro / Mireya Novo / Daniel Augusto)

“Mi equipo legal tanto en México como en Estados Unidos me dijeron: ‘no, espérate, las cosas no funcionan así. Si alguien te acusa de algo lo tiene que probar, y si no lo puede probar entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar’”, le dijeron.

Hasta el momento, ‘Malena’ Ríos no ha respondido a los señalamientos de Tenoch Huerta.