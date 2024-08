¿Sus deseos serán órdenes? Ricardo Peralta y Gomita piden ser nominados en ‘La Casa de los Famosos México’

¿Se los cumplirán? Después de recibir a su novio Charly en La Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta y su amiga Gomita desean salir nominados en la semana 5.

Ellos dos están en la lista de los habitantes del programa de televisión que nunca estuvieron en riesgo de eliminación, el primero de ellos por convertirse en el líder y la influencer por ser salvada gracias a Sabine Moussier.

Sin embargo, esta decisión le costó al equipo Tierra la eliminación de Mariana Echeverría al ser la menos apoyada por el público.

Ricardo Peralta recibió la primera visita en 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: Especial El Financiero)

¿Por qué Ricardo Peralta y Gomita quieren ser nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

En una conversación en el jardín, Araceli Ordaz y el exparticipante de MasterChef platicaron acerca de su sentir en La Casa de los Famosos México.

Y los dos coincidieron en que necesitan saber su fortaleza con la audiencia y saber si tienen posibilidades de ganar, por ello desean ser nominados este 21 de agosto.

“Ellos tienen la idea de no nominarme y menos ahora que me trajeron al novio (...) es jugar un videojuego en modo fácil, con respeto al público mi cabeza solo dice ‘estás atrapado el número de semanas hasta que te nomine’, pero igual y es tarde, eso me daría ganas de salvarme la vida, no siento esa necesidad”, declaró Ricardo Peralta el pasado 20 de agosto.

“Es frustrante, quiero que ganes tú, pero quiero jugar, sentir eso que todos los demás sienten, por otro lado, me metieron aquí para ser esa energía gay, pero estoy adormecido, se me olvidan las palabras de mi gente allá afuera”, continuó el influencer.

Ricardo Peralta quiere ser nominado en LCDLF. (Foto: Captura de pantalla).

Gomita coincide en el sentimiento de Peralta y desea ir a la tabla de nominados para saber si su desempeño en La Casa de los Famosos México es adecuado.

“Tengo la idea de que me nominen, no sé si me quieren allá afuera, si lo estoy haciendo bien o no, estoy fuerte yo, pero no lo sé (...) dejemos de hablar de estrategia y de contenidos, quiero preocuparme por maquillarme, vestirme y ya”, mencionó Ordaz.

¿Qué habitantes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Hasta la semana 5 los eliminados de La Casa de los Famosos México son cuatro y sus nombres son: Paola Durante, Shanik Berman, Luis ‘Potro’ Caballero y Mariana Echeverría.

Eso deja a 11 celebridades dentro de ‘la casa más famosa’ de nuestro país. Esta es la lista de los concursantes dentro del programa de televisión.

