‘El Potro’, 2 veces eliminado de las 2 ‘Casas de los Famosos’: Así reaccionó a sus salidas

‘Potro’ es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 y su reacción al darse cuenta de que Mario Bezares regresó por la puerta de los salvados y a él ya lo esperaba un taxi se ha vuelto viral en redes sociales.

En números, Luis ‘Potro’ Caballero ha participado en las dos segundas temporadas de La Casa de los Famosos de Telemundo y La Casa de los Famosos México; además, se ha convertido en expulsado en ambas ocasiones, ¿coincidencias?

Sin duda, la reacción de ‘Potro’ que tuvo en ambos reality shows al enterarse de que había sido el habitante con el menor número de votos casi al arranque de los proyectos, no terminó de agradarle al también cantante; sin embargo, sus declaraciones posteriores intentaron ver el lado bueno de las cosas.

¿Quién salió de ‘La Casa de los Famosos’?

Después de sancionar a todos los habitantes de La Casa de los Famosos con una nominación generalizada, ‘Potro’ fue el tercer expulsado del reality; al interior de la casa, esto fue un golpe de realidad para el cuarto Tierra, quienes no podían creer que ‘Mayito’ regresó por la puerta de los salvados.

Lo mismo ocurrió en el pasillo de salida, donde ‘Potro’ se dio cuenta de que estaba expulsado del reality con una expresión de sorpresa que ya circula por las redes sociales; este semblante lo acompañó hasta el foro de Televisa, donde ya lo esperaba Galilea Montijo.

“No me quedé con ganas de nada, me la pasé muy bien, igual faltó una pelea, pero no era necesario, yo hice lo que tenía que hacer”, y agregó que no se arrepentía de nada de lo que hizo adentro “Nada, no haría absolutamente nada diferente, te lo juro por Dios, me la pasé increíble, di lo que tenía que dar”.

'Potro' se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos. (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

‘La Casa de los Famosos’ 2: Participantes

Si bien ‘El Potro’ es un influencer de reality show por su participación en Acapulco Shore, Guerreros, Sálvese quien pueda, Las estrellas bailan en Hoy y, recientemente, la edición de La Casa de los Famosos Telemundo; Luis Caballero recordó a los seguidores del programa que esta es la segunda vez que participa en el reality de famosos y es expulsado.

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos en 2022, el influencer salió en la quinta semana, pero en una entrevista posterior con Mezcal TV se sinceró al respecto y aseguró que no tenía remordimientos por su breve tiempo en el show.

“Mi duración no fue la esperada, estuve cinco de trece semanas; entonces me hubiera gustado estar un poquito más, pero las cosas pasan por algo. Igual si hubiera estado una sexta, una séptima, las cosas, pues las cosas hubieran podido llegar a salir de control”, dijo el influencer.

Para que no se te quite esa bonita costumbre. 3er eliminado en Telemundo y en México.

Tras ese proyecto, Luis Caballero inició su propio pódcast llamado ‘El potro’, “Gracias a la Casa de los Famosos nació el pódcast, entonces como diría un dicho chino: ‘Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana’”.