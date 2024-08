¿Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos’ 2024? Esto se dijeron

Al finalizar la tercera gala dominical de La Casa de los Famosos México 2024, en donde Luis ‘Potro’ Caballero fue el eliminado de la noche, los ánimos en la casa se encendieron por parte de los integrantes del equipo Tierra, especialmente, de Adrián Marcelo.

Entrada la noche, Adrián habló con Arath de la Torre para cuestionar su estrategia de juego que, de acuerdo con el regiomontano, usa especialmente en su contra y para alterarlo; por lo que lanzó una fuerte amenaza contra el conductor de Hoy:

“No me quieras ver la cara, tú solo eres la cara y eres un gran actor, yo no estudié eso, tengo otras herramientas para llegarte a ti, ¿sabes de qué tienes abstinencia?, de adulación (…) sigue haciendo eso y para mí no hay reglas. Me siguen picando y para mí no van a existir reglas ni ese contrato de por medio”, dijo el comediante Adrián Marcelo.

¿Qué le dijo Adrián a Arath?

Si bien, Adrián Marcelo ya había comentado anteriormente con Mariana Echeverría y Agustín que estaba dispuesto a jugar ‘sucio’ dentro de La Casa de los Famosos con tal de herir a los participantes del cuarto Mar, especialmente a Arath de la Torre y a Gala Montes, pues, según él, no tiene nada que perder.

“Les voy a entregar contenido a través de eso y hasta que aguante el público y me saque y yo feliz, no tengo nada que perder, soy el que más tiene qué ganar en esta casa, nadie me conoce en Televisa (…) voy por él y me voy a meter fuerte, viene el chisme que me dio Shanik”

Posterior a estas declaraciones, Adrián Marcelo encaró a de la Torre en la cocina de la Casa de los Famosos y rodeado de otros habitantes como Gala o Mariana Echeverría, quien también atacó a Arath, negando que las palabras de Adrián Marcelo fueran una amenaza en su contra.

Y es que, Adrián Marcelo provocó a Arath de la Torre al afirmar que su público en Hoy prefiere ver a Nicola Porcella en el programa, razón por la, según Adrián, que Arath no ha salido del reality show.

Arath quiere renunciar a #LaCasaDeLosFamososMx por las amenazas de Adrián Marcelo pic.twitter.com/e5XHZ6NMBM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 12, 2024

“Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas”, puntualizó el youtuber.

Así reaccionó Arath de la Torre a ataques de Adrián Marcelo

Después de permanecer callado, escuchando a su compañero de reality y nombrando las amenazas en su contra, Arath de la Torre respondió que no está dispuesto a continuar así: “Yo no voy a vivir amenazado”, dijo antes de reiterar que buscará salir del reality show.

Ante su concisa respuesta, Mariana Echeverría le dijo que no lo estaban amenazando, pero que da a entender que ya no quiere estar en la Casa de los Famosos; mientras Adrián Marcelo siguió con el ataque asegurando que el conductor de la Ciudad de México lo ataca de forma pasivo agresiva.

En ‘Hoy’ defienden a Arath de la Torre

Las críticas por la forma de juego, comportamiento, incitación a la violencia y personalidad de Adrián Marcelo al exterior de La Casa de los Famosos, no solo ha sorprendido a la audiencia y otras personalidades de la farándula reprueban su actuar en el reality. Tal es el caso de los compañeros de Arath de la Torre en el programa Hoy.

Arath de la Torre se enfrentó a las amenazas de Adrián Marcelo una vez más en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: LCDLFM).

Esta mañana, los conductores, incluido Nicola Porcella, el suplente de Arath en el matutino, platicaron sobre la escena que protagonizó Adrián Marcelo y cuestionaron su estabilidad emocional y psicológica, pues entre las declaraciones del competidor también afirmó que no duerme para lograr un estado de alerta-violento que puede desencadenar más problemas al interior de la casa.

Andrea Legarreta aplaudió el temple de Arath, pues logró mantenerse firme frente a los ataques de Adrián sin caer en sus provocaciones, mismo punto de vista que le dio a Gala Montes.

“Decir ‘yo no tengo nada que perder’, vamos a sacarlo con un infarto, en ambulancia a Arath” y agregó: “como público este tipo genera un shock, una indignación, una frustración porque lo que es capaz de decir es increíble, y la manera de amenazar”.

Mientras que, Nicola, aseguró que el lugar de Arath solo le pertenece a él y no busca sacar provecho de la oportunidad que le dieron al frente de las emisiones de Hoy.