¿Mario Bezares tiene enemigos en ‘La Casa de los Famosos’? Participantes se han posicionado en su contra

La segunda semana de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024 está a la mitad, y aparentemente existen rencillas entre algunos de los participantes del reality show, como las de Mario Bezares con figuras como Arath de la Torre, Mariana Echeverría o Ricardo Peralta.

Durante los diferentes pronunciamientos de los habitantes en vivo o en videos que se viralizan en redes sociales, se ha dejado ver la poca convivencia que existe entre Mario Bezares, acusado por la muerte de Paco Stanley, con otros famosos.

Sin embargo, su hijo Alejandro ha dejado ver que el comediante no está solo y tiene su respaldo. Incluso, dedicó algunas palabras a famosos con los que su papá no tendría tan buena relación dentro de ‘la casa’.

Mario Bezares es uno de los participantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Facebook / Mario Bezares)

¿Qué dijo el hijo de Mario Bezares sobre ataques a su papá?

Después de que Arath de la Torre se posicionó contra Mario Bezares y su permanencia en ‘La Casa de los Famosos México’ o que Mariana Echeverría lo confrontara por una broma, Alejandro Bezares, conocido como ‘Bzrs’, compartió un mensaje a través de Threads.

A través de este, aseguró que su papá es la figura más destacada en la segunda temporada del reality, y por eso es que lo están atacando.

“Mi papá no está encerrado con ustedes, USTEDES están encerrados con mi papá, se siente su miedo y por eso lo nominan”, dijo al inicio el joven que se desempeña como músico y DJ.

Alejandro se refirió en especial a tres participantes de ‘LCDLFM’ 2024, quienes han mostrado en los últimos días poca o nula afinidad con Mario Bezares: se trata de Mariana Echeverría, Arath de la Torre y Ricardo Peralta, conocido como ‘Torpecillo’ en redes sociales.

Arath de la Torre, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta son algunos de los que se han confrontado con Mario Bezares. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

“Por favor, que alguien le cierre la boca a la rancia de Mariana Echeverría y al envidiosito de Arath de la Torre. Mi querido Arath, yo sé que también quieres que te hagan 2 series, pero eso es solo para gente con talento”, aseguró ‘Bzars’.

Para finalizar su posicionamiento contra los detractores de Mario Bezares, su hijo se refirió al comediante e influencer Ricardo Peralta e incluso intuyó que seguirían ‘roces’ entre ellos.

“No sé qué pensar de Ricardo Peralta, abriéndose con los daddy issues que tenía pero no lo bajo de víbora, hay algo que me dice que va a seguir jodiendo”.

Publicación de 'Bzars' ern Threads. (Foto: Captura de pantalla)

Mario Bezares: ¿Qué han dicho Arath de la Torre, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta del comediante?

En los últimos días, Mario Bezares ha mostrado alianzas con participantes de ´La Casa de los Famosos´ como Adrián Marcelo, aunque hay otros con los que protagonizó en la última semana momentos de tensión relacionados con bromas o su estancia en el programa.

¿Qué le dijo Arath a Mario Bezares?

Uno de ellos fue el posicionamiento realizado el domingo durante la gala de eliminación, donde Paola Durante fue la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ 2024.

En este, el conductor Arath de la Torre le dijo de frente a Mario Bezares que, pese a que no tenía nada en su contra, cree que su permanencia en el reality ‘está de más’.“No creo que puedas dar más a la casa, en el sentido de que ya contaste tu historia, la gente sabe ya tu versión, lograste tu cometido en ese sentido (…) llegaste a donde tenías que llegar y no es personal (…) creo que ya”, dijo el también amigo de Paul Stanley.

Sin embargo, Bezares fue contundente con su respuesta, y además de decir que opinaba lo mismo de Arath, él iba a demostrar que tenía más por dar a la competencia. “Que yo haya dado todo, no lo creo; todavía tengo mucho por dar y si yo me quedo te vas a dar cuenta de todo eso”, aseguró.

Posicionamiento de Arath de la Torre contra Mario Bezares. (Foto: TikTok @lacasafamososmx)

Mariana Echeverría le responde a Mario Bezares por broma

Otra de las habitantes que parece no estar muy cómoda con la presencia de ‘Mayito’ en ‘la casa’ es Mariana Echeverría, quien en más de una ocasión se ha pronunciado contra el creador del ‘Gallinazo’, baile que precisamente generó uno de sus comentarios.

Tras ser salvado por el público, Bezares prometió que bailaría en ropa interior, y cuando estaba a punto de hacerlo, la conductora de ‘Me Caigo de Risa’ dijo que aquello sería algo desagradable para ella. “¿Me voy a vomitar? Para traer un algo”, mencionó.

También se generó un momento de tensión cuando, al hablar sobre las próximas nominaciones del reality, Bezares quiso bromear con Echeverría hablándole con un juego de palabras: ‘Karime Moussier’, como le dicen a Karime Pindter desde que ganó la Prueba de Líder en representación de Sabine Moussier.

Mario reconoció que su broma no fue captada por la conductora, quien se mostró molesta. “No te estoy entendiendo tu juego, tu coto. ¿Cómo? No entendí”, dijo mientras hacía expresiones de molestia y desaprobación.

Mariana Echeverría habló en varias ocasiones de Mario Bezares. (Foto: YouTube / El 5)

Ricardo Peralta, contra Mario Bezares: ¿Qué dijo el influencer?

Otro de los que se mostró firme en su posicionamiento del domingo pasado fue el influencer Ricardo Peralta, quien dijo sin rodeos que quería a Mario Bezares fuera de La Casa de los Famosos México.

“Para mí es muy complejo esto, yo sé que has intentado tener acercamientos y no está pasando el clic. No me río de las cosas, no me gustan las cosas que haces y eres la persona que me gustaría que no estuviera”, dijo tajante Peralta.

Ricardo Peralta se posicionó contra Mario Bezares. (Foto: TikTok @lacasafamososmx)

Aunque se sorprendió de la forma en que lo dijo, Mario Bezares se mantuvo al margen hasta que Ricardo le confesó la verdadera razón detrás de su ‘repele’ al conductor de TV.

“De repente no sé cómo llevarme con… mi papá y yo tenemos una relación inexistente, tú me lo recuerdas muchísimo. No lo quería decir ahí (en el posicionamiento), porque tal vez la gente diga ‘revísalo con tu psicóloga’”, reveló Peralta.

Mario se mostró sorprendido, pues no pensó que hubiese situaciones personales en la vida de Ricardo que influyeran en su forma de relacionarse con él. “Reconozco que lo has intentado y sé que yo soy la persona que dice ‘no’. Lo sé y lo reconozco”, agregó ‘Torpecillo’. Tras su revelación, Bezares se mostró comprensivo e ‘hicieron las pases’.