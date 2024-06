Asesinato de Paco Stanley: ¿Cómo se enteró su hijo Paul? ‘Tienes que ser fuerte’

La noticia del asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999 conmocionó a los mexicanos que se enteraron por medio de la televisión o de la radio sobre el ataque armado en contra del presentador, pero, ¿cómo supo Paul Stanley de la muerte de su papá?

El conductor de Hoy tenía 14 años cuando sucedió la balacera afuera del restaurante El charco de las ranas, donde murió Stanley Albaitero tras salir del lugar donde comió con Jorge Gil y Mario Bezares, momentos antes.

Así se enteró Paul del asesinato de Paco Stanley

Paul Stanley, cuarto y último hijo del también locutor, estaba en la escuela cuando supo del asesinato de Paco. De acuerdo con lo que dijo el también integrante de Miembros al aire, nadie quería darle la noticia y primero pensó que quien había sido víctima de un delito fue su mamá Mónica Durruti.

“Estaba en sexto de primaria, estábamos haciendo una exposición de fin de año (...) Entonces me llama el profesor y me dice ‘parece que a tu familia quisieron hacerle algo’, pregunté por mi mamá, por mi padrastro, por mi hermano, y cuando dije mi papá, me respondieron que sí lo querían secuestrar”, contó en una entrevista con Yordi Rosado en el 2022.

Paul Stanley es el último hijo de Paco. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

Sin embargo, al no recibir una respuesta clara, Paul acudió a la dirección para hablar a la oficina de su papá, pero lo dejaron en espera durante más de 10 minutos sin saber qué estaba ocurriendo, pues al otro lado de la línea se escuchó mucho ruido y hasta gritos.

“Llamo a la oficina de mi jefe, me contesta su secretaria, se escuchaba un desastre, ni siquiera me puso atención (...) le dije ‘Norma, soy yo, Paul, dime, cómo está mi papá', la escuché llorar y me dijo ‘tienes que ser fuerte, está muerto, lo acaban de matar”, reveló el hijo menor del conductor.

¿Qué pensó Paul del asesinato de Paco Stanley?

Paul Stanley no creía que su papá había muerto, en cambio, en aquel momento pensó que fue víctima de un secuestro o de un robo, sobre todo porque el presentador siempre portaba muchas joyas y relojes costosos.

Cuándo se enteró de la verdad no logró procesar lo que le dijeron por teléfono, según reveló en la misma entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube,

“Creí que lo querían asaltar o secuestrar (...) andaba muy con alhajas, relojes y todo, supuse era eso (...) no entendía muchas cosas, había un desmadre, judiciales afuera de mi casa, de la escuela, todo un caos. No tenía tanta conciencia de lo que pasaba, lo evadía, trataba de vivir mi vida de niño adolescente y así no me diera tan fuerte el golpe”, declaró.

Paul Stanley, a un día de sepultar a Paco Stanley, se detuvo en un puesto de periódicos donde vio fotos de cómo quedó la camioneta y el cadáver de Paco.

“Fuimos con una amiga de mi mamá y nos paramos en un puesto de periódicos. Aparecía todo baleado y me dijo una señora, creo ella vendía ‘qué feo lo dejaron, verdad, niño’ y le respondí, ‘sí, era mi papá', solo me miró”.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999. (Foto: Facebook / Paco Stanley) (Facebook / Paco Stanley)

Paul recordó a su papá a 25 años de su muerte, ¿qué dijo de Paco Stanley?

Este 7 de junio se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stanley. Paul, su hijo, dedicó un mensaje en el programa Hoy donde recordó a su papá.

“Era un hombre muy cariñoso conmigo, no pudimos coincidir mucho porque trabajaba, era muy amoroso y siempre al pendiente de mí. Con buenas enseñanzas, lo recuerdo con mucho amor y admiración (...) solo quiero que lo recuerden como lo que fue”, dijo con la voz entrecortada.