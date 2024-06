¿Quién es Verónica Macías, la conductora que aparecía con Paco Stanley y Mario Bezares?’

Gracias al estreno de la serie ¿Quién lo mató?, sobre el asesinato de Paco Stanley, personajes que rodearon al conductor de televisión durante su trayectoria artística vuelven a aparecer, como en el caso de Verónica Macías que formó parte de programas como Llévatelo, al lado de Stanley, en la década de los 90.

Además, estuvo en Hoy y tuvo su propio espacio televisivo llamado El balcón de Verónica.

Verónica Macías estudió Comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo conoció Paco Stanley a Verónica Macías?

La también reportera, antes de formar parte de un programa de televisión al lado de Paco Stanley, lo conoció cuando era estudiante a los 18 años.

“En la escuela me dejaron de tarea entrevistar a un artista, me tocó Manuel Mijares. Mi papá en ese momento siempre escuchaba a Paco Stanley en el radio (...) yo veía sus programas, se me hacía simpático, prendía la tele para ver El club del hogar, era su fan”.

Verónica Macías continuó su trabajo en la televisión tras la muerte de Paco Stanley. (Foto: Instagram @veromaciastv)

En esa transmisión el conductor invitó al público a su programa, entonces ella se animó a ir y en lugar de entrevistar al cantante, platicó con Stanley, amigo de Benito Castro.

“Me senté en las butacas, tenía nervios por hablarle al gran artista (...) Paco Stanley me dejó hacerle una entrevista cuando terminó el programa (...) Le pregunté que porque los estudiantes de la UNAM no entraban a los grandes medios de comunicación, que si necesitaban una palanca a lo que me respondió que él sería mi contacto”.

¿Cómo empezó a trabajar Verónica Macías con Paco Stanley?

Verónica Macías contó que poco después de entrevistar a Paco Stanley en su programa, el conductor la invitó a Eco, que se grababa en Televisa Chapultepec y en esa ocasión Stanley le pidió que trabajara con él.

“En su mente ya tenía claro que quería que yo trabajara con él, pidió un gafete y que me contrataran, desde ese momento empecé a como colaboradora en la televisión”, dijo en El minuto que cambió mi destino.

Paco Stanley conoció a Verónica Macías cuando era estudiante. (Foto: @Instagram @veromaciastv) (Ricardo Díaz)

¿Paco Stanley tuvo una relación con Verónica Macías?

Verónica Macías aseguró que nunca tuvo una relación con Paco Stanley, en cambio, trabajó con él porque “vio talento en ella”.

“Paco fue guardián, fue generoso conmigo, fue un ángel. Nunca tuvimos una relación, después de años me dijo que siempre vio talento en mí, se lo dijo a mi mamá”, mencionó en la misma entrevista.

¿Qué dijo Verónica Macías de la muerte de Paco Stanley?

Verónica Macías agradeció que ya no estuviera cerca del conductor de ¡Pácatelas! cuando murió. Porque todos los que estaban a su alrededor fueron relacionados indirecta y directamente con el asesinato de Stanley.

“De una cosa le doy gracias a Dios que yo ya no trabajaba con Paco muchos años antes. Gracias a Dios, porque todos los que estaban cerca de él estuvieron embarrados y hasta la cárcel fueron a dar, yo ya no había visto a Paco”, declaró a Venga la alegría en 2023.

Fue gracias a su cercanía con Paco que conoció a Mario Bezares, de quien dijo que siempre fue una persona cordial y agradable con ella, además en un encuentro con la prensa el año pasado, donde defendió a Bezares de las acusaciones del asesinato de Paco, crimen por el que pasó un tiempo en la cárcel.

“No lo vayan a embarrar en cosas que no nos constan. Uno qué sabrá de esto, yo ya no veía ni a Mario ni a Paco cuando desgraciadamente todo sucedió. Mario fue alguien que estuvo junto a él, pero no me atrevo a acusarlo”.

Verónica Macías empezó a trabar con Paco Stanley en 'Eco'. (Instagram @veromaciastv) (Ricardo Díaz)

¿Qué dijo Verónica Macías de ‘¿Quién lo mató?’, nueva serie de Paco Stanley?

La serie ¿Quién lo mató? Se basa en el asesinato de Paco Stanley, y cómo lo vivieron personajes como Brenda y Mario Bezares, Jorge Gil o Benito Castro.

Verónica Macías, en un breve encuentro con los medios de comunicación, pidió no ver el programa porque muestra “cosas muy feas” del conductor de televisión, mensaje enviado principalmente a Paul Stanley quien, según ella, está sufriendo al revivir lo que le sucedió a su papá en 1999.

“Yo no quiero ver la serie, porque hablan cosas muy feas de él, como las drogas (...) Se enfocan mucho en Paco porque fue muy famoso, pero también gente de la escuela se están drogando y no hacen tanto escándalo (...) siento mucho que Paul Stanley esté padeciendo todo esto, yo le digo que mucha fuerza, ánimo y que no vean la serie”, dijo Macías.