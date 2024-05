Así eran las fiestas de Benito Castro y Paco Stanley: ‘Estuve a dos de tener cirrosis’

Benito Castro habló sobre la relación que tenía con Paco Stanley, asesinado en 1993. El cómico conoció a Stanley en 1978 y desde ese momento formaron una amistad que los llevó a convivir en fiestas hasta en los camerinos del set de grabación, celebraciones que ocurrieron años antes de que Jorge Gil y Mario Bezares se integraran como parte del elenco del show del conductor de televisión

El cómico apareció en programas como ¡Pácatelas! Y ¡Ándale! Al lado de Stanley, cuyo asesinato es retratado en la serie ¿Quién lo mató? A casi 25 años desde que ocurrió. El tercer capítulo de la producción televisiva está dedicado a Benito Castro y cómo vivió los momentos antes y después del asesinato de Stanley.

Benito Castro conoció a Paco Stanley en el popular programa de televisión 'La carabina de Ambrosio'. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cómo eran las fiestas de Benito Castro y Paco Stanley?

“Con Paco Stanley se tragaba alcohol en serio (...) yo trabajé cinco o seis años con él, desde la mañana tomábamos, desde que llegábamos a la oficina, luego salíamos a comer”, contó Benito Castro en una entrevista con El Escorpión Dorado.

Benito Castro dijo que las fiestas con Paco Stanley tenían tanto alcohol que dejó de asistir y beber, porque estuvo a punto de tener cirrosis:.

“Yo ya no podía ni echarme loción porque eso, me dijeron, lo absorbe la piel y también me daña (...) estuve a dos de tener cirrosis por tanto alcohol que bebía, me pidieron que lo dejara porque de esa solo me salvaba con un trasplante y no tenía el dinero suficiente”.

Además, no siempre se llevaban a cabo en lugares privados o discotecas, sino que en ocasiones “las borracheras” eran en los camerinos del set de televisión.

Benito Castro contó que tomaba alcohol con Paco Stanley antes de grabar los programas. (Foto: Vix)

De acuerdo con las palabras de Benito Castro, las fiestas empezaban en la mañana cuando tomaban sus primeros tragos de bebidas alcohólicas.

“Se tragaba alcohol desde las 11 de la mañana, en un bar en la esquina, de ahí comíamos tacos con cerveza, salíamos a comer, tequila, comíamos con vino y luego el aperitivo (...) en la oficina era puro coñac o whisky y nos la seguíamos ¿Quién sabe por qué no nos dormíamos en la tarde?”, recordó el músico en el canal de YouTube de El escorpión dorado.

Benito Castro habló de las drogas que consumía con Paco Stanley en sus fiestas

“Él no me daba cocaína, el que la traía era yo y le compartía, pero también fumamos marihuana y mucho alcohol. Cuando murió Paco yo ya no consumía droga, antes de eso nos la dábamos mutuamente, así son los amigos. Compartíamos todas nuestras debilidades”, dijo en un encuentro con la prensa en 2023.

¿Cómo conoció Benito Castro a Paco Stanley?

Arturo Castro Hernández, nombre real de Benito Castro, nació en 1946. A sus 18 años inició en el mundo de la música al lado de su familia al fundar el grupo Los Hermanos Castro. Fue hasta 1978 que se integró al programa La Carabina de Ambrosio, lugar donde Benito Castro conoció a Paco Stanley.

“Una noche de glamour, grandes invitados, veo llegar a Paco Stanley y veía que no lo pelaban, lo veía muy incómodo. Entonces me atrevo a interrumpir a una orquesta que teníamos para decir ‘oye te faltó interrumpir a una gran persona aquí (...) el señor Paco Stanley’”, contó en una entrevista a Adela Micha en 2023.

Benito Castro dejó de tomar alcohol para cuidar su salud. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Benito Castro sobre el asesinato de Paco Stanley?

Benito Castro fue a declarar por su propia cuenta antes de que lo buscaran las autoridades para investigarlo y conocer si tenía relación con el asesinato de Paco Stanley.

En el interrogatorio, Benito Castro fue cuestionado sobre las actividades personales del conductor de Una tras otra, lo que molestó al músico porque, de acuerdo con él, las preguntas no tenían relación con el crimen.

“Puedo pedir la presencia de mi abogado para declarar o en su defecto declarar por escrito, yo estoy aquí como testigo (...) muchos supuestos y le dije que de donde me ve que yo soy p*to (...) me levanté y me fui. En las escaleras me alcanzó el subprocurador y me dijo que no me enojara”, mencionó Castro con El Escorpión Dorado.

Benito Castro participó en programas como 'La güereja y algo más' al lado de María Elena Saldaña. (Foto: Cuartoscuro)

En una entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante en 2013, Benito Castro explicó el motivo de su molestia con las autoridades fue debido a que lo cuestionaron sobre si mantuvo relaciones sexuales con Paco Stanley.

¿De qué murió Benito Castro?

Benito Castro murió el 11 de septiembre de 2023. Su sobrina Denisse Castro comentó en el programa Ventaneando que se golpeó la cabeza, tuvo fracturas de costillas y una perforación del pulmón, lo que causó una hemorragia después de caerse de las escaleras.

Su hija Debbie Castro reveló en una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón que el amigo de Paco Stanley presintió su muerte, porque un mes antes de su fallecimiento soñó con sus hermanos y les dijo que ya se quería ir con ellos, a lo que contestaron que “ya pronto”.