Peso anda en ‘modo puente’: Así está el tipo de cambio este lunes 4 de mayo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 4 de mayo.

El peso mexicano se aprecia marginalmente ante el dólar este lunes 4 de mayo, mientras se mantiene la aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente y los analistas asimilan los datos que muestran un ‘enfriamiento’ en la economía de México.

Este lunes, Irán afirmó que un barco de Estados Unidos fue alcanzado por sus misiles en el Estrecho de Ormuz, una información que fue negada minutos después por la administración de Donald Trump.

“Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación ‘Project Freedom’ y el bloqueo naval de los puertos iraníes”, aclaró EU.

¿Cómo está la cotización del peso ante el dólar HOY?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia apenas 0.09 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.44 unidades, un centavo menos con respecto al cierre del 1 de mayo pasado.

“Para lo que resta de la semana, la volatilidad será el factor dominante ante la proximidad de la decisión de tipos de interés y el dato de inflación mensual, mientras que el mercado global aguarda las nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes 8 de mayo”, detalló Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.90 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.88 unidades por cada billete verde. .

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.41 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.21 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el rublo ruso con 0.61 por ciento; la corona sueca con 0.37 por ciento; el shekel israelí con 0.37 por ciento; el zloty polaco con 0.34 por ciento, y el dólar canadiense con 0.18 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg