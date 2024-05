¿Cuál era la relación de Paco Stanley con el ‘Señor de los Cielos’? Esto sabemos

¿Paco Stanley conocía a ’El Señor de los Cielos´? En el capítulo 3 de la serie ¿Quién lo mato? se muestra una presunta relación entre el conductor de televisión asesinado y el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

Dicho vínculo lo confirmó Benito Castro en un documental donde apareció en 2023, y compartió el mismo amigo de Stanley que vio a ‘El Señor’ en la oficina del conductor.

¿Paco Stanley conoció al ‘Señor de los Cielos’?

El show: Crónica de un asesinato fue el documental donde el músico reveló que una ocasión entró a la oficina de Paco Stanley y ahí le presentaron al ‘Señor de los Cielos’.

“Fui prudente, muy prudente, sí me di cuenta cuando llegué a la oficina que había dos Suburban, un Lincoln y un Cadillac en la puerta parado, y una bola de cab... armados”, una vez dentro Stanley le presentó al narcotraficante y solo lo saludó diciéndole: “Mucho gusto, señor”.

Benito Castro dijo que Paco Stanley le presentó al 'Señor de los Cielos'. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @loftcinema)

Pepe Cabello, productor de programas de Paco Stanley, aseguró en El show que Stanley sí mantenía una relación con Carrillo. El actor conocido como ‘Papiringo’ agregó en el mismo documental que él sabía que se frecuentaban, pero desconocía qué tan cercanos eran.

En el capítulo 3 de la serie ¿Quién lo mató?, se cuenta que Paco Stanley incluso llegó a mantener una relación de socios con Amado Carrillo, quien lo ayudó a financiar los gastos para iniciar un bar en la Ciudad de México, información que no está comprobada.

Además, Benito Castro, interpretado por ‘Cha’, le advirtió a su amigo que tuviera cuidado con la clase de personas con las que se reunía.

Paco Stanley fue asesinado en 1999 a las afueras del restaurante 'El charco de las ranas'. (Foto: YouTube)

¿Paco Stanley fue a la boda de la hermana del ‘Señor de los Cielos’? Esto aparece en las series

En el documental transmitido por Vix, Benito Castro dijo que Paco Stanley fue a dar un show a la boda de la hermana del ‘Señor de los Cielos’, pero no porque se “llevaran bien”, sino por trabajo.

“No fui a trabajar al show para Amado Carrillo y no fue para él, fue para la hermana que se iba a casar, Amado le preguntó qué quería de show para su boda y la chava le dijo que a Paco Stanley”, reveló Castro.

En la nueva serie de Paco Stanley aparecen Benito Castro y el presentador de televisión en la boda con ‘El señor’, pero porque fueron invitados. Los diálogos del músico son los siguientes:

“En esa boda había gente muy poderosa, de todos los bandos, tan poderosa que movían cantidades enormes de dinero, estaban metidos en asuntos turbios y uno de ellos llegó en helicóptero a la boda (…) Paco los conocía, lo dije en la procuraduría”.

Como respuesta en la serie, Paco Stanley, interpretado por Roberto Duarte, contestó: “Es socio de muchos de los que están aquí, él pagó la boda. No seas inocente, está interesado en Morelos y no por sus paisajes (…) vende oro blanco, vende drogas”.

Benito Castro conoció a Paco Stanley en el programa 'La carabina de ambrosio'. (Foto: Vix)

¿Paco Stanley y Benito Castro consumían drogas?

Benito Castro, en una gran cantidad de entrevistas, mencionó que Paco y él consumían drogas antes y después de los programas de televisión donde aparecían juntos. En una conversación que tuvo con medios de comunicación en 2023, reveló los tipos de sustancias que ingerían.

“Él no me daba cocaína, el que la traía era yo y le compartía, pero también fumamos mariguana y mucho alcohol. Cuando murió Paco yo ya no consumía droga, antes de eso nos la dábamos mutuamente, así son los amigos. Compartíamos todas nuestras debilidades”.

¿Dónde ver la serie ‘¿Quién lo mató?’ Sobre Paco Stanley?

La serie de Paco Stanley muestra cómo vivieron diferentes personajes momentos antes, durante y después del asesinato de Paco Stanley en 1999. Por el momento se estrenaron 4 capítulos, dedicados a Jorge Gil, Mario Bezares, Benito Castro y Brenda Bezares.

¿Quién lo mató? Está disponible en la plataforma de streaming Prime Video desde el 24 de mayo.