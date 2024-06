Paco Stanley: ¿Por qué el conductor se alejó de sus amigos Benito Castro y Pepe Cabello?

Paco Stanley, amigo de Benito Castro y de Pepe Cabello, no estaban presentes durante el asesinato del conductor de televisión en 1999 en El charco de las ranas, porque estaban distanciados por diferentes motivos como conflictos con él y malentendidos, a diferencia de Jorge Gil y Mario Bezares.

Cabello y Castro trabajaron con Stanley en la década de los años noventa en programas como ¡Pácatelas! y ¡Llévatelo!, pero ninguno de ellos formó parte del círculo cercano del presentador al momento del crimen cometido en su contra ¿Cuál fue el motivo?

Pepe Cabello renunció a programa de Paco Stanley por acoso

Pepe Cabello era amigo y productor de Paco Stanley durante su paso por Televisa, pero con el paso de los años se alejó de él porque cambió su forma de ser y por un malentendido relacionado con una mujer.

“Paco empezó a tener muchos cambios de carácter, yo por eso renuncié, él quería tener siempre la razón, se convirtió en una persona que todo lo veía a mal, todo era sospechoso. Desconfiaba de todo y de todos, fui acosado por él porque me pidió confesar algo que no hice con una mujer que era su pareja y mejor me alejé”, confesó Cabello en una entrevista para el canal de YouTube de Ines Moreno.

La forma de ser de Paco Stanley, según el productor, se vio afectada por la amenaza de muerte que recibió durante su visita a un restaurante de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia Nápoles.

“Un día que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles, ahí hubo un asalto, pero llegaron con Paco directamente a decirle que los mandaron a matarlo, le quitaron un reloj y eso fue todo, estaba muy asustado”, narró Cabello.

Paco Stanley recibió amenazas de muerte, según Cabello. (Facebook / Paco Stanley) (Facebook / Paco Stanley)

¿Por qué Benito Castro se distanció de Paco Stanley?

Benito Castro, amigo y ‘patiño’ de Paco Stanley, ya no apareció a su lado en programas como Una tras otra y en aquel momento circularon rumores sobre una pelea entre ellos dos.

Fue en 2022 cuando el músico reveló más detalles de su distanciamiento con el conductor de televisión asesinado en 1999. Él aseguró que tuvo un problema con Emilio Azcárraga Milmo y como consecuencia fue vetado de Televisa durante un año, tiempo que usó para otros proyectos como La Güereja y algo más, al lado de María Elena Saldaña.

“Un día en una borrachera cometí una indiscreción y me fui a meter al camerino de Gerardito Flores y cometí una indiscreción con su hermana, ella se quejó con Azcárraga (Milmo) y que me dan aire, por un año no quería ni verme”, compartió Castro en una entrevista con Adela Micha, además descartó tener problemas con Stanley.

Benito Castro y Paco Stanley se separaron porque el músico fue vetado de Televisa. (Foto: Instagram / @loftcinema)

En la serie ¿Quién lo Mató?, Mario Bezares se convirtió en el ‘patiño’ de Paco Stanley momentos después del veto del músico por las “indiscreciones” que cometió.

¿Por qué Paco Stanley quería tanto a Benito Castro?

Benito Castro conoció a Paco Stanley cuando coincidieron en La carabina de Ambrosio, pero no fue en el set de grabación, en cambio, su primer acercamiento lo tuvieron cuando acudieron a una cena de gala con diferentes actores y artistas pertenecientes al espectáculo mexicano.

En el lugar se sintió ignorado, dijo el músico en una entrevista concedida a Miguel Díaz en 2023, donde agregó que en ese momento Castro interrumpió a la orquesta para presentar a Paco ante todos los invitados.

“Tú no sabes por qué te quiero yo tanto, no tienes idea por qué te amo tanto, me dijo un día. Estabas con los hermanos Castro una noche de gala (...) a todo mundo le dieron aplauso, y yo estaba sentado con mi esposa Patricia. No me conocías. No éramos amigos (...) No, cab..., me hiciste la noche, me hiciste la vida. Te vi con tanto amor en ese momento”, fueron las palabras de Stanley, según Castro.