Asesinato de Paco Stanley: ¿Benito Castro sabía ‘quién lo mató’? ‘Quien diga la verdad, muere’

Benito Castro habló en el pasado del asesinato de Paco Stanley. Una de las últimas declaraciones sobre el crimen la dio en 2023, donde pidió que se esclareciera el caso, pero advirtió que quien dijera la verdad tendría consecuencias graves.

Benito Castro conoció a Paco Stanley en el programa La carabina de Ambrosio, desde ese momento iniciaron una amistad que se fortaleció cuando trabajaron juntos en programas como ¡Ándale! y ¡Pácatelas! Durante la década de los 90.

El músico se integró al elenco del presentador y ahí conoció a Mario Bezares, acusado por el crimen, pero después se alejaron hasta el fallecimiento de Stanley.

¿Qué dijo Benito Castro del asesinato de Paco Stanley?

Cuando el conductor de televisión fue asesinado en 1999, Benito Castro acudió a declarar de manera voluntaria; reveló que consumían drogas como cocaína y marihuana en los camerinos, así como en sus oficinas, pero descartó conocer el motivo por el que dispararon en contra de Stanley.

Durante una entrevista concedida a Ventaneando en 2023, el músico lanzó una advertencia a quien quisiera decir la verdad sobre el crimen en contra de su amigo. Asimismo, mencionó que él no conocía la verdad detrás del asesinato de Paco Stanley.

“La verdad de las cosas nunca se va a saber, quien la diga se muere, con eso te digo todo. Quien tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de vidas, de lo que platico, pero la verdad se la llevó él a la tumba y nadie ya va a decir la verdad (…) yo no conozco la verdad, ni la diría, Dios me libre de eso”, declaró.

Aparte de su relación laboral, Paco Stanley y Benito Castro eran amigos. (Foto: Instagram / @loftcinema)

Benito Castro también descartó que el motivo del asesinato de Paco Stanley tuviera relación con el narcotráfico.

“Paco jamás fue traficante, fue como yo y como todos, un adicto, pero no traficó drogas jamás, él no tenía necesidad. Ganaba mucho dinero como Paco Stanley, como para arriesgarse a nada. No van a saber nada, ese mundo es hermético, ahí no se andan con bromas”, contó el cantautor al programa De Primera Mano en junio de 2022.

Sin embargo, Castro se contradice con las declaraciones que él mismo dio en el documental El show: Crónica de un asesinato. En la entrevista aseguró que en una ocasión conoció al ‘Señor de los cielos’ en la oficina de su amigo.

Benito Castro dijo que consumía cocaína con Paco Stanley. (Foto: Especial / El Financiero).

Benito Castro declaró a la policía tras asesinato de Paco Stanley: ¿Qué dijo?

El 7 de junio de 1999, día del asesinato de Paco Stanley, Benito Castro se entró por televisión y, para tratar de ayudar, habló con el procurador Samuel del Villar, autoridad a cargo del caso.

Durante su declaración, el músico aseguró que se drogaba con Stanley, pero cuando le insinuaron si mantenía relaciones íntimas con su amigo, se fue molesto.

“Estoy como testigo, no voy a decir qué me preguntaron porque implica a mi amigo, muchos supuestos. Le dije que de donde me veía lo p… Entonces le pedí que iba a dar mi declaración por escrito o enfrente de mi abogado. Me fui y en las escaleras me alcanzó el subprocurador y me dijo ‘señor Castro no se enoje, es mi obligación’ (…) él me tenía que preguntar por el crimen”, platicó Castro con El Escorpión Dorado en un video publicado en 2020.

Benito Castro explicó que el motivo de su molestia con las autoridades fue por la pregunta acerca de si mantenía relaciones sexuales con Paco Stanley.

Benito Castro aseguró que Paco conocía a Amado Carrillo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cómo eran las fiestas de Paco Stanley y Benito Castro?

Paco Stanley y Benito Castro iniciaban sus fiestas desde temprano. De acuerdo con el músico, tomaban alcohol en el desayuno, comida y cena, una copa más como aperitivo, otro trago más antes de comenzar y al finalizar los programas de televisión.

Ellos tomaban bebidas alcohólicas en tales cantidades que el también ‘Patiño’ comenzó a presentar problemas en el hígado y por prescripción médica tuvo que dejar de beber o en otro caso hubiera desarrollado cirrosis.

“Yo ya no podía ni echarme loción porque eso, me dijeron, lo absorbe la piel y también me daña (...) estuve a dos de tener cirrosis por tanto alcohol que bebía, me pidieron que lo dejara porque de esa solo me salvaba con un trasplante y no tenía el dinero suficiente”, contó con El Escorpión Dorado.