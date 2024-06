Paco Stanley: ¿El conductor de ‘Pácatelas’ recibió un mensaje de ‘El Mayo’ Zambada en su programa?

La serie Quién lo mató trajo de regreso la historia que paralizó a la sociedad mexicana a finales de la década de los 90, el asesinato de Paco Stanley, a pleno mediodía y en una avenida muy transitada de la Ciudad de México. Su muerte causó gran impacto por las dudas que sembró entre compañeros a cuadro como Mario Bezares, Jorge Gil, Paola Durante y Benito Castro, pero hasta el momento no hay resolución del caso.

En ese entonces, la Procuraduría General de la República consideró varios móviles del hecho y el que prevaleció fue el del vínculo entre el famoso conductor de Pácatelas con el narcotráfico. Lo señalaron como distribuidor de droga y facilitador de lavado de dinero para el crimen organizado.

Varios momentos en pantalla sembraron la duda sobre esta hipótesis y los clips hasta se volvieron famosos, como la vez que una bolsita de polvo blanco salió de la bolsa de Mario Bezares mientras bailaba ‘El Gallinazo’ o cuando Paco Stanley recibió un supuesto mensaje de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del cártel de Sinaloa, al aire.

Paco Stanley y Mario Bezares conformaron una dupla popular en la televisión mexicana en la década de los 90. (Foto: Especial El Financiero) (YouTube / Cómplices de la justicia / EL AILE / Fcebook @PacoStanleytributo)

¿‘El Mayo’ visitó a Paco Stanley en el programa ‘Pácatelas’?

En Pacatelas, el popular programa que era la compañía de miles de familias mexicanas durante la comida, Stanley siempre leía los comentarios y saludos del público, pero en esa ocasión fue distinto porque quedó impactado por el remitente: “Reciba un pequeño presente de su amigo ‘Mayo’ Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes. Su familia… Ay, me quemé, ¿verdad?, decía no lo lea en público al final, ya quemé a todo mundo aquí”.

La incomodidad fue obvia frente a la cámara, pero el conductor siguió con la dinámica del programa entre risas y dejó pasar el momento. Según algunas versiones, ese día Zambada estaba entre el público y no era su intención que leyera el mensaje en vivo.

Mario Bezares, quien estaba junto a Stanley a cuadro, habló sobre ese momento en el pódcast de Doble G el año pasado: “Ese no, ni siquiera sabíamos y ahí lo dice. Y no, o no sé, ahí sí no te puedo decir ni quién fue, ni quién es”.

También dijo que ni Paco ni él sabían quiénes asistían a los programas en vivo: “No sé quién es, de hecho, todos volteamos a ver quién es y luego levantó la mano y chingón y punto. Fue todo. Es como si hubiera estado el presidente Zedillo, ahí sí mira, como no, claro que sí, el jefe de gobierno, el secretario...”. Bezares negó que tuvieran algún nexo con el narcotráfico y que ese episodio evidenciara algo más que la cotidianidad del show.