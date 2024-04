‘Gallinazo’: La historia del baile que Paco Stanley y Mario Bezares crearon para un programa

El próximo 7 de junio se cumplirán 25 años del asesinato de Paco Stanley, una de las figuras más importantes de la televisión mexicana en el siglo XX que dejó algunas frases célebres como “¡Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero!”, y hasta un baile, conocido como ‘el Gallinazo’.

Si llegaste a ver programas de Paco Stanley, como ¡Pácatelas! y Una tras otra, recordarás al conductor de televisión gritando en algunas emisiones “¡Gallinazo!”, mientras empezaba a sonar música, doblaba sus brazos y empezaba a bailar junto a Mario Bezares.

A finales de los noventa, este icónico baile ‘revolucionó' el entretenimiento en México, pues la canción llegó a sonar en fiestas, discotecas y eventos donde, al ritmo del cacareo que había en el tema, todos bailaban sin parar.

'El Gallinazo' fue sumamente popular gracias a Paco Stanley y Mario Bezares. (Foto: YouTube / Complices De La Justicia)

Historia del Gallinazo: ¿Cómo surgió el baile en el programa de Paco Stanley y Mario Bezares?

A pesar de que este baile se le atribuye a Paco Stanley, fue una cocreación entre el titular de ¡Pácatelas! y el comediante Mario Bezares, su amigo y compañero al que relacionaron con el asesinato del presentador en El Charco de las Ranas.

En realidad, Bezares fue el primero que empezó a hacer los movimientos que después se convertirían en lo que conocemos como ‘el Gallinazo’, y así lo reveló él mismo en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

‘Mayito’, como también le decían al comediante, compartió que todo inició como un ‘chispazo’, pues en los programas, para anunciar la ida a cortes comerciales, se ponía una canción muy rítmica.

Paco Stanley y Mario Bezares eran grandes amigos. (Facebook / Paco Stanley)

¿Cómo se llama la canción del baile ‘Gallinazo’ en ‘¡Pácatelas!’?

Su nombre no dista mucho del que llevaba el baile: se trata de ‘El Gallinero’, una canción de género dance/electrónica lanzada por el grupo musical Ramírez en 1993.

Este tema destaca no solo por los ritmos alegres que posee, también por el hecho de que en algunas partes se escucha el cacareo de una gallina, así como el canto de los gallos cuando va amaneciendo (sabemos que interpretan a cuál nos referimos).

¿Cuál es el baile del ‘Gallinazo’ y quién lo inventó?

Mario Bezares contó que, durante uno de los cortes comerciales que hicieron en ¡Pácatelas! empezó a bailar al ritmo de la música de una forma muy extravagante frente a las cámaras, lo cual llamó la atención de Paco Stanley y, de acuerdo con ‘Mayito’, lo hizo reír mucho.

“La empieza a poner para cortes comerciales y yo comienzo a bailar como loco. Me aventaba al piso, me revolcaba, y hacía todo un drama. Entonces empiezo a hacer reír a Paco y me decía ‘Es que eres un baboso, no puede ser’”, compartió entre risas a Gustavo Adolfo Infante.

Cuando Paco lo ve bailando, se le ocurre gritar “¡Gallinazo!”, y Bezares vuelve a bailar con pasos muy random, donde mueve brazos, brinca y hasta se lanza al piso para hacer una especie de ola, de acuerdo con los videos que circulan en redes sociales.

Paco Stanley y Mario Bezares son los creadores de 'El Gallinazo'. (Foto: YouTube / EL AILE)

Otra de las frases que surgió derivadas del baile fue “¡Suelo, suelo!”, haciendo referencia a que Mario debía empezar a danzar en el piso del foro en ese momento, provocando los gritos y risas no solo del público que estaba en las grabaciones de sus programas de TV, sino de toda la audiencia en México.

‘Gallinazo’: El baile de Paco Stanley y Mario Bezares que se volvió un fenómeno

“Prende como no tienes idea, fue una locura”, dijo Mario Bezares en la entrevista que data de 2017, y recordó que una persona se le acercó para decirle el fenómeno en el que se habían convertido estos pasos de baile.

La popularidad era tal que hasta en fiestas familiares y bares se llegaba a poner la canción y bailar.

“Usted no tiene idea de lo que es el’ Gallinazo’, porque todo mundo lo baila, en discotecas, en fiestas en XV años, en bodas, en todo (…) usted no se ha dado cuenta del fenómeno que acaba de crear, que es impresionante”, compartió Mario Bezares.

En el programa '¡Pácatelas!' fue que inició la moda de 'el Gallinazo'. (Foto: YouTube / EL AILE)

En otra entrevista, ahora con Yordi Rosado, comentó que la energía que utilizaba a momento de bailar ‘el Gallinazo’ era tal que, incluso, le ayudaba a ‘curar’ la cruda que le provocaba haber bebido con Paco Stanley todo el día anterior.

Al ver el éxito que alcanzó, quisieron divertir a la audiencia con otros bailes, como ‘la Macarena’, pero no fue tan popular como el primero que hicieron los comediantes.

Canción ‘El Gallinazo’, de Mayito: ¿Quién la hizo y qué dice la letra?

Su popularidad alcanzó otros niveles al grado que ‘Mayito’ lanzó una canción llamada ‘El Gallinazo’, con ritmos muy similares a los del tema original pero que incluía frases que le decía el papá de Paul Stanley, como:

“Suelo, suelo, suelo”.

“Patito, patito, patito”.

“Pompa, pompa”.

“¡Arriba el gallinazo!”, grita al inicio, y después incorpora más palabras, como “está bien, lo haré, pero no sé qué ganaré” y “levántense, gallinazos”.

Actualmente, la canción de ‘Mayito’ tiene más de 697 mil reproducciones en plataformas como Spotify.

La canción de 'El Gallinazo', de Mayito, está en plataformas como Spotify. (Foto: Spotify)

¿Qué tenía la bolsita blanca del ‘Gallinazo’? (Video)

El baile del ‘Gallinazo’ causó polémica en una ocasión ya que, mientras estaban al aire bailándolo, se aprecia en las cámaras de video que una bolsita blanca sale del saco de Bezares, se queda en el piso y, cuando se da cuenta, la entrega a Stanley, quien pareciera incómodo. Posteriormente vuelve a gritar “¡Gallinazo!” para disipar la atención.

Aunque ambos trataron de ocultarla rápidamente, el momento se volvió muy sonado, sobre todo por las especulaciones del contenido que tenía aquella bolsita de color blanco. Todavía hay videos en redes sociales.

Cuando se le ha preguntado a Mario Bezares por el tema, prefiere no responder o decir otras cosas para desviar la atención. La única vez que ha respondido, sugirió que era una pequeña bolsa de pañuelos.