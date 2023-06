Mario Bezares: ¿Por qué lo involucraron con el asesinato del conductor Paco Stanley?

El documental El show: crónica de un asesinato, que se estrenó a través de la plataforma Vix en el aniversario luctuoso del popular conductor Paco Stanley, atrajo nuevamente a la conversación el episodio ocurrido el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas.

Luego de la emisión de su programa en TV Azteca, el presentador se dirigió a comer en las inmediaciones de Periférico Sur junto a su amigo Mario Bezares, entre otros acompañantes. Al salir, hombres armados le dispararon a su camioneta, causando su muerte.

Las teorías de investigación fueron diversas, por lo que se presentaron varias acerca de los posibles motivos. Bezares y la edecán Paola Durante se convirtieron en sospechosos, por lo que fueron encarcelados en un periodo aproximado de año y medio hasta que la justicia determinó que no eran culpables ante falta de pruebas.

Las investigaciones a Mario Bezares tras el asesinato

Una acción específica de Bezares causó la alerta en las autoridades, pues antes de salir se demoró en el baño, por lo que el conductor lo esperó afuera junto al chofer y el reportero Jorge Gil, quien también resultó herido. Según se dijo en el momento, pudo ser parte de un plan demorarlos.

A su esposa Brenda Bezares también lo involucraron al asegurar que mantenía una relación en secreto con Stanley, incluso se comparó el parecido físico de su hijo por lo que publicó recientemente en sus redes sociales una prueba de ADN.

¿Qué dijo Mario Bezares en el documental de Paco Stanley?

En su testimonio, Bezares aseguró que en algún momento Stanley fue amenazado de muerte. “Una vez Paco llega a un restaurante a esperar a su familia y de repente llegan unos asaltantes y le dijeron: ‘Venimos por ti’”, explicó ante las cámaras.

Sin embargo, esta no habría sido la única vez ya que cuando iban manejando en Revolución se les acercó una motocicleta: “De repente Paco dice: ‘Ya valió madres’, me llegan y me dicen: ‘A ver Mayito’, sabían quiénes éramos”.