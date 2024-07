‘Nos volvieron a encerrar’: Paola Durante y ‘Mayito’ hablan de Paco Stanley en ‘La Casa de los Famosos México’

“Nos volvieron a encerrar”, dijo Paola Durante en cuanto vio a Mario Bezares en el jardín de La Casa de los Famosos 2, mientras que el habitante número uno en entrar a la casa no podía ocultar la sorpresa de su rostro, al tiempo que abrió los brazos para recibir a la integrante número 15 del reality show.

En La Casa de los Famosos México los habitantes están ansiosos de conocerse y no han dejado de interactuar entre ellos, incluso, sin preámbulos, han salido temas de mucha intriga en estas primeras horas de encierro, tal es el caso del asesinato del conductor Paco Stanley y de la serie ¿Quién lo mató?

Pero, ni como culpar a los habitantes de la Casa de los famosos 2024, pues están viviendo con dos de los implicados en el escándalo mediático tras el asesinato de Stanley en 1999.

Paola Durante y Mario Bezares hablan de ‘¿Quién lo mató?’

Si bien, la opinión de Paola y Mario sobre la serie protagonizada por Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez fue muy clara y en contra de lo que sostiene la nueva versión del suceso; con su reencuentro en La Casa de los Famosos segunda temporada volvieron a arremeter contra la producción de Prime Video.

“Entiendan una cosa, esta serie supuestamente está basada en ciencia ficción, basada en hechos reales, pero, de hecho, real tiene el uno por ciento, nada más”, reiteró Mario Bezares frente a Arath de la Torre, Gomita, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta.

Información que confirmó Durante al afirmar “no hay nada”, refiriéndose a que la serie no mostró lo ocurrido con el caso en ningún momento de su desarrollo.

Mientras la plática sobre Paco Stanley y la serie que llevó a la pantalla el caso que derivó en sentencias de prisión para ambos mantenía cautiva la atención de algunos de sus compañeros, Mario y Paola se mostraron de acuerdo con sus señalamientos contra la producción; recordemos que, previo a su ingreso a La Cada de los Famosos 2024, ambos se manifestaron en su contra por el uso de su imagen sin consentimiento.

Mario Bezares y Paola Durante fueron culpados en un principio por el asesinato de Paco Stanley, ahora, hablan al respecto en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial El Financiero). (Cuartoscuro / Facebook @PacoStanleytributo)

Sin olvidar mencionar que, de manera individual, Paola y Mario interpusieron procesos legales contra Prime Video, casos que, hasta el momento, se desarrollan de manera privada.

Paola Durante y Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024

La Casa de los Famosos México apenas inicia y, al parecer, las conversaciones estarán muy amenas entre los integrantes, y es que, hasta ahora, los 15 habitantes han convivido para integrarse de manera orgánica con todo y bromas; como la que hizo Karime Pindter el domingo por la noche, cuando todos estaban reunidos en la sala.

El momento inició cuando ‘Mayito’ avisó “Voy al baño, no me tardó” y, de inmediato, la ex Acapulco Shore exclamó “oigan, ‘Mayito’ va al baño, ¡aguas, eh!”, desatando risas y todo tipo de respuestas a la situación, como la de ‘Gomita’: “¡Fue al baño, Mario, corran!”.

En este contexto, Mario Bezares se ha mostrado abierto a convivir con sus compañeros sin importar el pasado y la investigación en su contra por el caso de asesinato de Paco Stanley, incluso, no ha tenido ‘empacho’ de hablar del presentador que fue su amigo y las polémicas que vivieron juntos.

Tal es el caso de su salida de Televisa que, según rumores, apuntó a una represalia por una supuesta broma de Stanley a Emilio Azcárraga Jean, a lo que Mario aseguró que esto no era verdad.

“No, para nada. Es lo que te digo que se tergiversa absolutamente todo”, dijo Bezares sin ahondar en más información.