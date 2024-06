‘¿Quién lo mató?’ Así fue el minuto a minuto del asesinato de Paco Stanley en la vida real

7 de junio de 1999: Hoy, se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stanley, uno de los conductores más queridos de la TV mexicana en aquel entonces. Este hecho marcó un antes y después en la televisión como se conocía hasta entonces.

Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, fue asesinado cuando tenía 56 años a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en la zona del Pedregal, en Periférico Sur, provocando una fuerte movilización.

Las líneas de investigación que se manejaron en torno al ataque, donde además el periodista Jorge Gil resultó herido en la pierna, no lograron esclarecerse para encontrar al verdadero culpable en aquel entonces, y 25 años después, la incógnita sigue latente.

7 de junio de 1999: ¿Qué pasó el día que mataron a Paco Stanley?

Hace 25 años no cayó en viernes, sino lunes. El 7 de junio de 1999 era un día completamente normal en la vida de Paco Stanley, quien llegó a su programa ‘Una tras otra’ para trabajar como siempre, acompañado de Mario Bezares y Jorge Gil.

8:00 horas: El último programa de Paco Stanley

En el programa, transmitido por TV Azteca la mañana de aquel lunes, Mario Bezares llegó con una especie de férula en el pie, situación con la que ‘bromeó’ Stanley, aunque muchas personas que lo sintonizaron aseguran que había algo extraño en la actitud de los conductores.

Paco Stanley y Mario Bezares, conductores del programa 'Una tras otra', se mostraron diferentes aquel 7 de junio de 1999. (Foto: YouTube / Complices De La Justicia)

Hubo un momento de tensión donde el papá de Paul Stanley golpeó con unas hojas a Bezares, quien aparentaba estar molesto, se paró enfrente de Paco y lo miró fijamente al rostro unos segundos, aunque después regresaron a sus lugares, de acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales del último programa.

En aquella última emisión de Una tras otra, Stanley agradeció estar vivo y se despidió de su audiencia de una manera en la que “nunca lo hacía”, según testimonios de los televidentes vertidos en los videos que ahora se encuentran en plataformas digitales.

“Todos necesitamos un levantón de ánimo, gracias a Dios que estoy viviendo, Dios mío qué suerte he tenido de nacer (…) quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos”, exclamó Paco, y terminó la transmisión.

11:00 horas: ¿Qué pasó en El Charco de las Ranas, último lugar donde estuvo Paco Stanley?

De acuerdo con una entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky a Mario Bezares el mismo día del asesinato, este compartió que llegaron al restaurante El Charco de las Ranas, cerca de las instalaciones de TV Azteca en el Ajusco, para desayunar.

“Él se comió su clásica costilla con salsa pasilla, yo unos chilaquiles con dos huevos, y Jorge Gil pidió otros chilaquiles con huevo. Íbamos con tres de nuestros asistentes, que siempre se sientan enfrente de nosotros, una escolta de Paco, la escolta mía y el chofer de Paco”, compartió el comediante.

A este sitio arribaron alrededor de las 11 horas, después de la emisión de Unas tras otra, aunque también ocurrieron situaciones inusuales, de acuerdo con los registros de ese día.

Este famoso restaurante de la Ciudad de México es recordado por muchos como el sitio donde asesinaron a Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla / Google Maps)

Bezares recibió una llamada mientras estaba almorzando con sus amigos y compañeros, misma por la que se levantó, alejó de la mesa y contestó, a pesar de tener la férula; según lo que se muestra en la serie ‘¿Quién lo mató?’, se trataba de su esposa, Brenda Bezares.

Después fueron al baño juntos, aunque, según la versión que dio Mario Bezares, él se tardó un poco más en el baño. “Nos metimos al baño, cotorreamos (...) todavía de cotorreo me dice: ‘Te espero allá afuera, Sorondongo’. Le dije,: ‘Sí, señor, voy para allá', me tardé tres minutos más”, aseguró al periodista.

Paco Stanley fue asesinado en El Charco de las Ranas, su último día es recreado en la serie 'Quién lo mató'. (Fotoarte / El Financiero)

12:05 horas: Asesinan a Paco Stanley el 7 de junio de 1999

De acuerdo con los registros de periódicos como La Jornada, el asesinato a Paco Stanley ocurrió a las 12:05 horas, cuando el conductor salió del restaurante acompañado de su hijo, Francisco Stanley Jr., Jorge ‘El Güero’ Gil, y su chofer.

Otros medios, como Reforma, aseguran que el atentado en contra del famoso conductor ocurrió a las 12:08 horas, cuando Stanley estaba adentro de una camioneta marca Lincoln color negro, modelo 98, con placas de circulación del Distrito Federal 482KHK.

Esta misma fue hallada con 26 impactos de bala, de los cuales 4 terminaron en la cabeza y el lado derecho del rostro de Paco Stanley. Tres de las balas salieron del cuerpo y una se quedó en el cráneo del conductor de ¡Pácatelas!, provocando su muerte instantáneamente.

Testigos de los hechos, así como las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), explicaron en aquel entonces que entre tres y cuatro sujetos fueron los que cometieron el crimen donde murió Paco Stanley, aunque solo uno de ellos se acercó lo suficiente a la camioneta para dispararle a él directamente.

Camioneta en donde fue asesinado a balazos Paco Stanley el 7 de junio de 1999. (Cuartoscuro)

Periodista Jorge Gil y un agente de seguros: ¿Quién más resultó herido en el asesinato de Paco Stanley?

Además de provocar la muerte de Paco Stanley, dicho atentado generó heridas de gravedad en Jorge Gil, quien recibió un balazo en un muslo y otro en un pie; este último le provocó una fractura por la que tuvo que ser intervenido.

También murió Juan Manuel de Jesús Núñez, un comensal de El Charco de las Ranas que se disponía a abordar su automóvil Topaz GLS, color azul.

Al encontrarlo severamente herido por las balas que se alojaron en su espalda y abdomen, el joven, que tenía 30 años y se desempeñaba como agente de seguros, fue trasladado al Hospital Xoco. Lamentablemente, falleció alrededor de las 14:00 horas de ese mismo 7 de junio.

La esposa de Juan Manuel, Lourdes Hernández de 27 años, resultó herida de bala en el pie izquierdo aunque pudo recuperarse, lo mismo que el valet parking Pablo Hernández Pérez, que tenía 25. Ambos fueron trasladados al mismo Hospital Xoco alrededor de las 12:40 horas.

Jorge Gil estaba con Paco Stanley en el momento que lo asesinaron aquel 7 de junio de 1999; él también resultó herido. (Foto: Especial El Financiero) (Amazon Prime Video / Facebook @PacoStanleytributo)

12:15 horas: Aparecen elementos policiacos para iniciar investigaciones

El director general de la Policía Judicial, Mauricio Tornero, llegó al restaurante minutos después de que ocurriera el crimen para iniciar con los procesos de investigación correspondientes.

Además de Tornero, arribó al lugar un equipo de peritaje (que inmediatamente acordonó el área y puso bajo custodia la camioneta) y tres médicos forenses, quienes confirmaron que Paco Stanley ya no tenía signos vitales.

“Aunque los peritos informaron que las balas eran de tres tipos de calibre, la mayoría de los casquillos eran .40, que corresponde a armas cortas de alto calibre o automáticas del tipo metralleta”, explicó La Jornada en su edición del 8 de junio de 1999.

Por el asesinato de Paco Stanley fueron acusadas seis personas, todos quedaron en libertad en enero del 2000 por falta de pruebas. (Foto: Especial / Cuartoscuro)

12:20 horas: Reportan a Paco Stanley muerto, ¿cuáles fueron las primeras versiones?

En aquel entonces, la comunicación a través de redes sociales e Internet era prácticamente nula, por lo que la audiencia se enteró de lo ocurrido gracias a los reportes en radio y televisión.

La primera empresa en reportar lo ocurrido fue Televisa, donde también trabajó Paco Stanley en programas como ¡Pácatelas! y Ándale en la década de los 90 gracias a un reporte que recibió el helicóptero en el que se transmitían informes viales y otros sucesos.

En un video que se encuentra disponible en las redes sociales de N+, el periodista conocido como Lalo Salazar recordó que él se encontraba en el vehículo acompañado de un radio operador al que se refirió como ‘Piedras’.

Imagen del 7 de junio de 1999, en donde se aprecia la camioneta en donde pereció Paco Stanley, afuera del célebre restaurante Charco de las Ranas. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Fotógrafo Especial)

“Recibe (mi compañero) a través de la radio, de las frecuencias de la policía, que hay una movilización muy importante en el sur de la Ciudad de México. En ese momento despegamos pensando que se trataba de un secuestro porque eso decían en las frecuencias de la policía”, aseguró.

Al momento en que llegaron a la zona de los hechos, Salazar se percató de que había mucho movimiento a las afueras de El Charco de Las Ranas, donde patrullas y ambulancias, además de decenas de personas, rodeaban la camioneta Lincoln que estaba estacionada unos metros más adelante.

Sin embargo, a su compañero le comparten información de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar, asegurando que una de las personas que estaba en el vehículo falleció. “Y se trata de Francisco Stanley”, mencionó Lalo Salazar, quien en un inicio no dimensionó la gravedad del asunto hasta unos minutos después.

La información fue confirmada a las 12:20 horas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.

12:22 horas: Inician las transmisiones del asesinato de Paco Stanley en Televisa y TV Azteca

En cuanto se dio a conocer que el atentado fue contra Paco Stanley y no solo eso, sino que el conductor falleció, tanto Televisa como TV Azteca interrumpieron los programas que en ese momento estaban al aire para compartir la información que había hasta ese momento del asesinato.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, Televisa fue la primera televisora en llevar la cobertura y llegar al lugar de los hechos para reportear todo lo que estaba ocurriendo.

“Cuando iniciaron la transmisión especial por el Canal 13, poco después del mediodía, Televisa les llevaba la delantera por unos minutos, ya que el helicóptero de dicha empresa sobrevolaba el lugar de los hechos”, se lee en una nota de archivo publicada el 8 de junio de 1999 por el citado medio impreso.

Televisa y TV Azteca, las dos televisoras más importantes en aquella época, hablaron sobre el asesinato de Paco Stanley. (Facebook @PacoStanleytributo)

Así fue la cobertura de Televisa del asesinato de Paco Stanley

Minutos después del medio día, cuando se dio a conocer el fatal deceso de Paco Stanley, inició una transmisión especial encabezada por el periodista Jacobo Zabludovsky.

Dio comienzo durante la emisión del programa Hoy, que se extendió hasta las 14:30 horas de ese lunes 7 de junio, y en diversos programas de la cadena se dedicaron a hablar sobre lo ocurrido con Stanley.

En Televisa Chapultepec fue donde la periodista Sofía Villalobos dio a conocer el deceso de Paco Stanley, quien después de su participación se trasladó al lugar de los hechos y posteriormente al funeral del conductor.

La periodista Sofía Villalobos fue una de las que cubrió el asesinato y funeral de Paco Stanley. (Foto: Facebook @SofiaVillalobosTV)

Diferentes emisiones especiales donde amigos y famosos compartían sus condolencias, además de opiniones a título personal sobre el atentado eran las que acaparaban los diferentes canales de Televisa.

Así fue la cobertura de TV Azteca del asesinato de Paco Stanley

TV Azteca era la empresa donde trabajaba Paco Stanley hasta el 7 de junio de 1999, día que lo asesinaron, y después de los reportes que hizo Televisa, compartieron más datos.

Cuando Javier Alatorre se encontraba al aire dando la información que se tenía hasta entonces sobre el asesinato, las imágenes captaron el cuerpo de Paco Stanley, que todavía no era cubierto con la sábana blanca que informa cuando una persona murió en un accidente (o en ese caso, ataque directo).

Azteca dedicó más de cinco horas a la transmisión continua de la cobertura del asesinato, misma que incluía el lugar de los hechos, algunas sobre el funeral, así como mensajes de comunicadores como Pati Chapoy quien aseguró había sido complicado realizar su trabajo aquel día.

Pati Chapoy también trabajó en la cobertura del caso Paco Stanley. (Foto: Instagram / @chapoypati)

“Ha sido la cobertura más difícil, sentía que estaba transmitiendo desde un funeral, estaba trabajando con los sentimientos de la gente, en el foro donde estaba todo el equipo técnico de Paco, tristes y de luto. Había gente llorando, las edecanes, las bailarinas, sus músicos, no fue nada fácil mantener la calma y la objetividad”, dijo en declaraciones recogidas por Reforma en aquel entonces.

13:30 horas: Trasladan camioneta y cuerpo de Paco Stanley a Fiscalía y Servicio Médico Forense

Aproximadamente una hora después de que peritos y elementos de la policía iniciaran las primeras indagatorias, el cuerpo de Paco Stanley, que todavía se encontraba dentro de la camioneta, fue trasladado con el vehículo al Ministerio Público 24, ubicado en la entonces delegación Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de La Jornada, lo llevaron después al Servicio Médico Forense para realizarle una necropsia de ley y determinar, al menos en una primera etapa, cómo murió el icónico conductor de televisión.

El cuerpo de Paco Stanley fue llevado del Ministerio Público al Servicio Médico Forense. (Facebook / Paco Stanley)

14:00 horas: Inician homenajes a Paco Stanley, ¿qué pasó en la funeraria?

Mientras más eco hacía la noticia sobre el aesinato de Paco Stanley, algunos de sus seguidores se movilizaron para llegar a una sucursal de la funeraria Gayosso, ubicada entre las avenidas Gabriel Mancera y Félix Cuevas, en la que se le dio el último adiós a ‘Pacorro’.

Los primeros arreglos florales, mandados por Roberto Madrazo Pintado, Gobernador de Tabasco, y Jorge Ortiz de Pinedo, llegaron al lugar del funeral y los colocaron cerca del sitio en el que pondrían el ataud de Stanley para que este fuera visitado por familiares, amigos y algunos seguidores.

Entre las personalidadxes que acudieron a la funeraria a darle sus condolencias a la familia Stanley, están Lucía Méndez, Mauricio Herrera, Ana Bárbara, Dulce, Tony Flores, Blue Demon Jr., Alfredo del Mazo y Carlos Salomón Cámara, por mencionar a algunos.

Paco Stanley era uno de los conductores de TV más queridos de México. (Foto: Facebook / Paco Stanley)

16:52 horas: Fanáticos de Paco Stanley claman justicia en su funeral

A pesar de que el cuerpo de Paco Stanley todavía no llegaba a la funeraria, las miles de personas que se encontraban en el lugar comenzaron a pedir justicia a las autoridades, conformadas en ese entonces por Cuauhtémoc Cárdenas y Samuel del Villar, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Procurador respectivamente.

De acuerdo con información de Reforma, a pocos minutos de que fueran las 5 de la tarde, uno de los cientos de admiradores que tenía el comunicador gritó: “¡Paco, se hará justicia!”, convirtiéndose en la segunda persona más allá de famosos y periodistas que pedían se exclarecieran los hechos.

19:00 horas: Inician rezos por el descanso de Francisco Stanley Albaitero

Con el paso de las horas, el número de personas que se dieron cita en la funeraria Gayosso Félix Cuevas se hacía cada vez mayor.

Aprovechando que en ese momento gran parte de las personas se encontraban con los sentimiento a flor de piel, una señora pidió que se fueran preparando para recibir el cuerpo del conductor de Una tras otra. “Vamos a recibirlo con una oración... con el Padre Nuestro, ¿no?”.

Fachada de la funeraria Gayosso Félix Cuevas, donde velaron a Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla / Google Maps)

21:00 horas: Cuerpo de Paco Stanley llega a la funeraria

Horas después de que su cuerpo fuese trasladado al Servicio Médico Forense para hacer las primeras investigaciones, decidieron llevarlo para que familiares, amigos y seguidores se despidieran de ‘Pacorro’.

Alrededor de las 9 de la noche, un contingente de motociclistas y ambulancias abrió paso a la carroza que llevaba los restos de Paco Stanley para que estos ingresaran al recinto donde fue velado, provocando la euforia de todos aquellos seguidores, quienes iban hasta en familia, a despedir a Paco.

Hubo quienes esperaron más de cinco horas a las afuera de Gayosso Félix Cuevas para ver por última vez a Stanley. Tenían la esperanza de entrar a la capilla A del complejo, pero para muchos fue tarea imposible,

El cuerpo de seguridad que se encontraba en el lugar no fue suficiente para contener a toda la multitud, que además de triste se mostró impotente y a la par de que expresaba su cariño por Paco Stanley, reprobaban la seguridad del entonces Distrito Federal.

21:20 horas: Familiares y amigos llegan al funeral de Paco Stanley

Minutos después de que arribó el ataúd de Paco Stanley, su esposa Patricia Pedroza y su hijo Francisco Stanley Jr., llegaron visiblemente afectados por la situación.

“Esto es sorprendente, no veía algo similar desde la muerte de Colosio (en 1994), la diferencia es que aquí está el pueblo verdadero y dos televisoras unidas por la muerte de alguien tan querido”, dijo un guardia a Reforma, declaraciones publicadas en la edición del 8 de junio de 1999.

Todos los presentes, entre sollozos, rezos, gritos de justicia y cariño, aplausos y hasta risas recordando las bromas y frases del querido Paco Stanley, se despidieron de él hasta las primeras horas del martes 8 de junio de 1999.

Su féretro se encontraba tapizado de flores rojas, y rosas blancas y amarillas, además de decenas de arreglos florales que llenaron la sala de la funeraria donde se encontraban los familiares y amigos del presentador de TV.

Francisco Jr., hijo de Paco Stanley, estuvo presente en el momento del atentado y durante el funeral del conductor. (Cuartoscuro / Pedro Mera)

22:30 horas: Cuauhtémoc Cárdenas y Samuel del Villar dan conferencia de prensa de cómo fue la muerte

El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, ofreció una conferencia de prensa ese mismo 7 de junio para tocar algunos puntos importantes sobre la investigación hasta ese momento.

Tras la serie de reclamos que recibió, tanto de periodistas como de famosos y la población en general, en primer lugar señaló qaue todos estos tenían una intención: desestabilizar.

“La pretensión de algunos medios informativos y algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos, constituye un acto de alta irresponsabilidad”, expresó.

Para Cárdenas, el crimen estaba siendo politizado con fines que, dijo, desconocía. “No rehúyo mi reponsabilidad, pero no admito que se le agrande con mentiras y campañas de odio”, agregó.

Cuauhtémoc Cárdenas fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal cuando mataron a Paco Stanley.

¿Quién mató a Paco Stanley y de qué murió? Samuel del Villar reveló primeros resultados de las investigaciones

Samuel del Villar, Procurador General de Justicia del extinto Distrito Federal, agregó que, las primeras investigaciones arrojan que, contrario a lo que se difundió en un inicio, el crimen fue un ataque directo contra Paco Stanley.

“Todo parece indicar que el móvil de esta agresión, de esta violencia inusitada, dirigida al señor Stanley no fue un objetivo patrimonial, no fue el robarlo, no fue el objetivo de secuestrarlo para pedir recompensa, sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida”.

Para el procurador, los sujetos que perpretaron el asesinato eran profesionales, por la forma en que llegaron, dispararon y huyeron del lugar, se presume, en un automóvil Jetta color gris, con placas 578KGG.

“Dentro de los resultados preliminares de la necropsia, que todavía está en curso, se nos informa que se encontraron tres heridas en su cara y una en el cráneo, lo que indica un grado de profesionalismo y de especificidad en la dirección de la violencia criminal que se sustenta con estos elementos”, compartió Del Villar.

Samuel del Villar estudió en Harvard antes de hacerse funcionario en México. (Cuartoscuro)

Derivado de los hechos, la tarde de ese lunes fueron detenidos Zenaido Roberto Flores y Mario Roberto Flores, padre e hijo, respectivamente, señalados como presuntos responsables del atentado, pues habrían sido quienes huyeron en el Jetta gris que se encontró en la colonia Morelos del Distrito Federal.

Ambos fueron presentados en la agencia 50 del Ministerio Público, pero los liberaron horas más tarde por falta de pruebas.

A 25 años del caso Paco Stanley: ¿Quién fue el responsable del asesinato?

A pesar de que este 7 de junio se cumplen 25 años del trágico asesinato de Paco Stanley, todavía no existe certeza de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

Todos los personajes involucrados en el crimen, incluidos Mario Bezares y Paola Durante, fueron absultos por falta de pruebas.

Mario Bezares y Paola Durante fueron culpados en un principio por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Facebook @PacoStanleytributo)

En una entrevista de 2023, Benito Castro aseguró que ‘quien hable se muere’, refiriéndose a los motivos que habrían derivado en el ataque a Paco Stanley, del cual nunca quiso hablar el que fue su gran amigo.

Es probablemente que no se esclarezcan los hechos, por lo que la pregunta ‘¿Quién lo mató?’ no podrá responderse con certeza o hechos contundentes.