Jorge Ortiz de Pinedo donará sus órganos después de morir: ¿Qué tan grave está su salud?

Jorge Ortiz de Pinedo necesita un donador de órganos debido al problema de salud que se complicó desde que le fueron retirados unos tumores en el pulmón, que resultaron ser cancerígenos.

A consecuencia del daño que causó el cáncer en los pulmones del comediante es que actualmente requiere un trasplante doble.

De acuerdo con declaraciones que dio Ortiz de Pinedo a medios de comunicación, él está en una lista de espera para conseguir un par de pulmones y ser sometido a una operación, pero no ha sido posible por decisión de las familias con posibles donadores.

Jorge Ortiz de Pinedo requiere un doble trasplante de pulmones. (Foto: Instagram @jorgeortizdepinedoficial)

“Donadores hay muchos, hay muchos pulmones y demás, pero el problema está que la familia acepte que alguien dijo que quería ser donador, por ley le deben preguntar a los familiares y si uno de los 5 hijos dice que no, se frena todo”, dijo en una entrevista que concedió a Venga la Alegría en abril.

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo donará sus órganos?

Jorge Ortiz de Pinedo donará sus órganos cuando muera. El también productor dijo en el mismo encuentro con la prensa que habló con su familia y aceptaron que los médicos se lleven lo “que sirva” de su cuerpo.

El motivo de su decisión fue que otras personas no estén a la espera de recibir un trasplante justo como él en la actualidad y poder salvar a “8 personas”, dijo.

En cuanto a su salud, Jorge Ortiz de Pinedo reveló que se encuentra bien y estable, solo espera no necesitar de urgencia una operación por algún problema de salud relacionado con sus pulmones porque sufre otra enfermedad.

Jorge Ortiz de Pinedo requiere de tanque de oxígeno para respirar. (Foto: Instagram @horgeortizdepinedooficial)

¿Qué órganos no podrá donar Jorge Ortiz de Pinedo?

Aunque debe someterse a una evaluación médica después de morir para saber qué órganos sirven para trasplantes, Jorge Ortiz de Pinedo no podrá donar sus pulmones debido a las múltiples enfermedades que lo afectaron en el pasado.

Incluso, el actor de Una Familia de Diez necesita un trasplante de este órgano.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo, después de que le fuera erradicado el cáncer de pulmón, también lo diagnosticaron con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

“El EPOC no lo puedo superar, es degenerativa, va avanzando (…) la solución posible es el trasplante de pulmón, ya me revisaron, soy candidato (…) confiemos en Dios que no lo necesite en muchos años”, compartió para el programa Venga la Alegría hace un tiempo.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo vive con los síntomas del EPOC (Foto: Cuartoscuro / Shutterstock)

¿Qué es el EPOC?

Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el EPOC es una enfermedad que causa problemas relacionados con la respiración como el enfisema, la bronquitis crónica y, en algunos casos, el asma.

Aunque una de las principales causas es el tabaco, también la exposición a contaminantes, los factores genéticos y las infecciones respiratorias podrían causar EPOC.

Entre los síntomas que se pueden presentar son:

Opresión del pecho

Tos crónica

Mucosidad

Cansancio / falta de energía

Pérdida de peso

Hinchazón

Sibilancia.