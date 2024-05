Alfredo Adame y su ‘papel’ de sobrecargo en Aeroméxico: ¿Cómo fue su paso por la aerolínea?

El actor y ex participante de la Casa de los Famosos, Alfredo Adame, ha sido protagonista de memes, peleas y polémicas declaraciones ante los medios. Sin embargo, en algún momento de su vida trabajó como sobrecargo en Aeroméxico.

Asombrosamente, tanto Alfredo como su hermano Roberto Adame, quien también fue sobrecargo pero en Mexicana de Aviación, estudiaron la carrera de piloto aviador, aunque ninguno de ellos llegó a ejercerla.

Alfredo Adame estudió la carrera de aviación, aunque no ejerció la carrera fue sobrecargo con Aeroméxico. (Foto: Facebook Alfredo Adame)

¿Cómo inicio Alfredo Adame como sobrecargo de Aeroméxico?

Alfredo Adame inició su carrera como sobrecargo en 1979, con el objetivo de financiar sus estudios de Aviación. Durante ese tiempo, compartió labores con la conductora Rocío Sánchez Azuara en Aeroméxico.

Según Azuara, aunque Adame afirma haber sido piloto, ella nunca lo vio pilotando. En una entrevista con Yordi Rosado, mencionó: ‘Él dice que no, dice que era piloto, pero yo nunca lo vi pilotear. Pero en algún momento él hasta me reclamó y trabajábamos juntos’.

En 1982, Adame obtuvo su licencia oficial como piloto comercial. Sin embargo, tras pasar las pruebas para ser piloto en Aeroméxico, una huelga laboral lo dejó sin empleo.

“Me iban a dar la carta de presentación, yo saqué mi licencia y se paran las contrataciones y el sindicato ya no podía presentar candidatos para ninguna de las dos aerolíneas: Mexicana y Aeroméxico”, explicó el actor.

Después de la huelga, Adame consiguió un permiso de seis meses sin sueldo para trabajar en la aviación privada, donde colaboró con varias empresas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Finalmente, tras la huelga de Aeroméxico, Adame se adentró en el mundo de la televisión. “Ya me habían hablado de Televisa dos veces. Entonces viene la huelga de Aeroméxico, y a los cinco días la quiebra técnica, y a los tres meses la quiebra completa. Me habla Martita Oliver (trabajadora de Televisa) y me dice: ‘te quiero decir que aquí ya tenemos editada la noticia y es quiebra, Aeroméxico desaparece’”, relató el actor y conductor durante una entrevista en el programa Anetteando con Anette Cuburu en Youtube.

Alfredo Adame está presente en la final de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @adame.goldenboy).

¿Cómo llegó Alfredo Adame a la televisión?

Después de una reunión con Emilio Azcárraga y Televisa, el actor comenzó a negociar con el empresario, dando inicio a su carrera como actor. Según Alfredo, durante estas negociaciones, Azcárraga le ofreció hasta cinco veces más de lo que ganaba en Aeroméxico como sobrecargo.

“Te voy a hacer un contrato. Si se soluciona lo de Aeroméxico, puedes regresar a volar. Si no se resuelve, te quedas aquí”, le dijo Azcárraga a Adame