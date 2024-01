¿Qué pasó entre Anette Cuburu, Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz?: ‘Las detesto, merecen lo peor’

La actriz Anette Cuburu acusó la conductora Andrea Legarreta y a la productora Carmen Armendáriz de inventar chismes sobre ella desde hace más de una década.

“Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”, dijo la conductora en una reciente transmisión en YouTube.

La rivalidad entre Anette y Legarreta se ha mantenido desde 2008, cuando ella también fue conductora del programa matutino Hoy y sigue vigente en 2024.

Cuburu, originaria de Mexicali, Baja California, tiene 48 años, fue esposa del productor Alejandro Benítez de 2004 a 2010, ella ha trabajado en producciones como Confidente de secundaria (1996), El candidato (1999) y El premio mayor (1995), así como en episodios de Mujer, casos de la vida real y Mujeres asesinas.

La presentadora de televisión estuvo en una transmisión del canal de YouTube de Carlos Uriel este 2 de enero, donde también participó Ana María Alvarado y habló sobre su proyecto de podcast llamado Anneteando al lado de Humberto Zurita.

Cuando el periodista de espectáculos le preguntó cómo elegía a los invitados, ella contestó que trata de llevar a gente que admira, que le cae bien: “No voy a invitar a gente que me cae gorda, que ha hablado mal de mí, ¿para qué? Hay mucha gente que me cae mal”.

“¿En tu programa nunca estaría Andrea Legarreta?”, preguntó Carlos Uriel; “Pues no, es una persona que se equivocó mucho conmigo, sigue diciendo burradas cada que le preguntan de mí”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en 2023. (Foto: Instagram / @erikrubinoficial / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Anette Cuburu habla de Andrea Legarreta

Anette destacó que ella se considera una “persona de paz”, a quien no le gusta hablar mal de la gente y cuando no le parece algo mejor pone una demanda y tiene un equipo legal: “Yo no pienso desgastarme”.

Aunque no quiso precisar si Legarreta está entre esas personas a quienes demandaría, recordó su tormentoso paso por un programa matutino:

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, yo creo que alguien que está hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí desde porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”.

EN EXCLUSIVA | Anette Cuburu ARREMETE en contra de Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz 😱🚨 pic.twitter.com/w6wSQvBfxA — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) January 3, 2024

Asimismo, la actriz retó a la expareja de Erik Rubín, quien ha trabajado intermitentemente en Hoy desde 1998, a que muestre sus pruebas cuando habla de ella: “Yo sí tengo prueba de lo de ella, es una persona insignificante para mi vida”.

Incluso, Anette destacó que hasta sus hijos le han preguntado al respecto: “Me dicen ‘¿es la que mi papá es su jefe?’. Imagínate ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe. Hay que tener muy poco cerebro”.

Cuburu también mencionó que la pasó muy mal durante un tiempo en su vida gracias a Legarreta y a Carmen Armendáriz, quien fue productora de Hoy (2005-2013):

“Carmen Armendáriz es una víbora, es una señora mala, una señora que ha corrido a muchísima gente, que le ha quitado trabajo a muchísima gente, por eso no tiene proyectos y, sus proyectos, son un fracaso; el único éxito que ha dado es a TV Azteca y se llama Ventaneando, la felicitamos por eso, que fue hace 100 años. Conmigo se portó fatal, se metió con mis hijos y nadie se mete con mis hijos”.

Andrea Legarreta compartió créditos con Annete Cuburu. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Anette Cuburu: Así inició el problema con Andrea Legarreta

Hace varios años, cuando trabajaba en Hoy, circuló el rumor de que Cuburú tenía una relación con ‘El Negro’ Araiza cuando aún estaba casada, lo cual fue negado por la conductora.

Luego, en 2019, una revista de espectáculos señaló que supuestamente habían retomado su romance, el cual de nuevo negó que existiera y acusó a un hombre de difundirlo, el mismo que la había vetado de la televisora.

En una entrevista de julio de 2022 con Mara Patricia Castañeda, Cuburu dijo que quería mucho a Galilea Montijo tras su paso por Hoy, aunque no tuvo una buena relación con Legarreta.

Annete habló de ese “chisme” en esa conversación, dijo que quería mucho a Araiza, pero no tuvo nada con él:

“Había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, les hacía sombra”.

“¿Andrea?”, le preguntaron; “¿Para qué incomodarnos con nombres? Eran dos mujeres... Era una situación comprometedora, mi esposo era mi jefe, a ellas se les hizo fácil meterse en mi vida profesional y personal. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara”.

Anette agregó que todo había sido inventado por “una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere”.

Todo revivió el pasado 24 de noviembre, luego de que Mara Patricia publicó un fragmento de esa entrevista a Legarreta (realizada originalmente el 26 de agosto de 2022), lo cual molestó a Cuburu porque la vieron sus hijos.

En dicha publicación, Andrea se refirió a los comentarios de su excompañera: “Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor alguien le dijo: ‘Andrea fue a rajar’, ella prefirió creer eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”.