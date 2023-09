Galilea Montijo dispuesta a mostrar su cuenta a Anabel Hernández tras supuesto nexo con Beltrán Leyva

La periodista Anabel Hernández presentó su libro en la Biblioteca Vasconcelos, en donde reprodujo algunos audios como prueba de lo que escribió en Las señoras del narco: Amar en el infierno, en el que relaciona sentimentalmente a la conductora Galilea Montijo con Arturo Beltrán Leyva.

La voz es de Celeste, quien presuntamente es expareja de ‘El Barbas’ y madre de su hija, por lo que Montijo fue cuestionada al respecto durante un evento. “Te lo juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro, un chisme nuevo”, reaccionó.

La presentadora volvió a negar los nexos con el narcotráfico, aunque no es la primera vez que lo hace. Aseguró que no quiere entrar mucho en detalles porque era la intención de publicarlo. “Ni voy a entrar ni voy a jugar”, expresó a Edén Dorantes.

Anabel Hernández escribió en su nuevo libro sobre la relación entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva. (Cuartoscuro)

Galilea Montijo dice que vive al día

Entre sus argumentos se encuentran sus 30 años de trabajo, en los que “lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí”. Aunque contó que su carrera puede ser demasiado o poco para algunos, ella está orgullosa.

“Lo mucho o poco que tengo ha sido a través de mi trabajo. El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta. Ojalá que tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá”, añadió. Sin embargo, dijo que no tiene una cuenta de ahorros “porque sí vivo el día a día”.

Ante los supuestos regalos y dinero que recibió por parte del capo, confesó que no tiene nada de que asustarse porque su casa fue comprada a través de una hipoteca y argumentó que para ella el éxito significa vivir y dormir en paz. También negó una posible demanda a Hernández, pues “no acabaría” si lo hace con todos los que escriben sobre ella.