Cuando Peso Pluma confesó que hace corridos sobre narcotráfico por encargo

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más escuchados en la actualidad a nivel global, por lo que su popularidad lo ha hecho uno de los máximos representantes de los corridos bélicos, que pueden relatar temas sobre drogas o los capos líderes del narcotráfico como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El intérprete de 23 reveló que en el género de regional mexicano es normal que se hagan encargos, por lo que contó que es una parte de su trabajo. “Creo que todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, (es porque) hay gente que les llama: ‘¿oye cuánto me cobras por este corrido?’, pues tanto. Es mi trabajo”, dijo hace unos meses a Soy Grupero.

El originario de Jalisco ha destacado en el primer lugar de las plataformas de streaming, fue invitado en el festival Coachella 2023 e hizo su debut en la televisión norteamericana en el show de Jimmy Fallon. Sin embargo, se deslinda de las críticas al asegurar que no busca hacer apología.

“Son corridos de encargo. No es como que nosotros digamos ‘vamos a hacer un homenaje o vamos a hacer una alusión a él y que la gente lo venere’ (…) es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo”, agregó.

Muchas veces no saben de quién proviene la solicitud. “Uno no sabe nunca, pero se trata de hacer lo mejor posible. Uno pide datos y simplemente uno escribe y se les entrega el trabajo. Esto no es nuevo, existe desde hace mucho tiempo. Cuánto tiempo tienen Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana”.

¿Qué opina Peso Pluma de que los niños escuchen sus corridos?

Cuando Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real, fue cuestionado sobre asesinatos de colegas como Valentín Elizalde, dijo que toma los riesgos con seriedad.

“Creo que la gente es consciente que uno es cantante, es artista, nos dedicamos a esto”, señaló. Además argumentó que, pese a ser un tema delicado, es parte de la realidad de México.

“Yo sé que a veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto, pero es una realidad. O sea se tiene que mostrar, se tiene que ver”.