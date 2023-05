Pepe Garza defiende a Peso Pluma tras críticas de Pedro Tovar: ‘No hubiera sido el mismo éxito’

Luego de que Pedro Tovar, cantante de Eslabón Armado, asegurara que Peso Pluma no le dio los créditos necesarios como autor de la canción ‘Ella baila sola’, el locutor Pepe Garza defendió al intérprete de corridos bélicos.

La canción se ha posicionado en los primeros lugares de las plataformas de streaming e incluso el oriundo de Jalisco debutó en la televisión estadounidense al cantarla en el programa de Jimmy Fallon, pero ir solo le generó algunas críticas en redes sociales.

“Eso es lo que dice la gente, nosotros no sabemos si Jimmy Fallon dijo: ‘al que queremos es a Peso Pluma, es el que está funcionando, y esta rola’, y pues bueno, él se tuvo que aventar si no querían los de la producción que hubiera más gente que Peso Pluma y los morros que trae con él”, dijo Garza en el podcast No hay pelo.

Aunque aludió a la trayectoria de Eslabón Armado, argumentó que el tema no habría llegado tan lejos sin Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre de nacimiento de ‘la doble P’.

“El sonido es muy Peso Pluma (…) Eslabón Armado es un chin... indudable, ha pegado muchos números uno. Aclarando todo eso, la canción sin Peso Pluma no hubiera sido el mismo éxito; Eslabón debe tener claro que es un éxito colectivo y que de ninguna manera ellos solos se lo hubieran llevado”, agregó al calificarlo como un “vato generoso” por la mención al trombonista Omar Ruiz.

¿Qué dijo Pedro Tovar sobre Peso Pluma?

Hace unos días Tovar hizo una transmisión en vivo en la que se dijo triste por la falta de reconocimiento a su trabajo como autor del éxito que comparte con Peso Pluma, quien está disfrutando de su popularidad.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no mereces crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, expresó.