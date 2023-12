El ‘imperio’ americanista de Emilio Azcárraga Jean: Fortuna y negocios del dueño de las Águilas

Luego de minutos de incertidumbre en la gran final de la Liga MX, Emilio Azcárraga Jean soltó una sonrisa, de esas que parecen ir de oreja a oreja. Su equipo, las Águilas del América iban arriba en el marcador 2-0 y se enfilaban a obtener el título 14 en su historia.

Segundos después, Azcárraga Jean caminó rumbo a la salida de su exclusivo palco en el Estadio Azteca para dirigirse a la cancha, donde los jugadores recogieron sus medallas y el trofeo de campeones.

Después de levantar el título, jugadores, cuerpo técnico y directivos se enfilaron hacia los vestidores para continuar con la celebración. Emilio Azcárraga Jean agradeció a la afición, jugadores y cuerpo técnico por su “gratitud, compromiso y entrega total” a lo largo del Torneo Apertura 2023.

“¡Campeones de nuevo! Juntos hemos escrito otra página gloriosa en nuestra historia. GRAC14S por su Grandeza”, escribió el empresario en su cuenta de X, antes Twitter.

GRACIAS a nuestra afición👏 por ser el corazón del @ClubAmerica …y al cuerpo técnico y jugadores gratitud por su compromiso y entrega total.



¡Campeones de nuevo!

🏆1️⃣4️⃣



JUNTOS, hemos escrito otra página GLORIOSA en nuestra historia



GRAC14S por su Grandeza

💛💙🦅 pic.twitter.com/4KkTcmWzMU — emilio azcarraga (@eazcarraga) December 18, 2023

Horas más tarde, la celebración se trasladó al ‘nido de las Águilas’, ubicado en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. “Esta es muy buena, pero queremos la 15″, aseguró Azcárraga Jean en referencia a la búsqueda de un nuevo título, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

“Este equipo se merecía esto, André (Jardine), Henry Martín, de veras, lo que hicieron… la 14. Como lo he dicho, la 14 se acaba mañana y arrancamos por la 15, porque este equipo está por la 15″, expresó Azcárraga en el festejo del campeonato para los jugadores y el cuerpo técnico en general.

¿Qué premio se llevó el América por ser campeón de la Liga MX? ¿Qué negocios tiene y a cuánto asciende la fortuna de Emilio Azcárraga Jean? Luego del silbatazo final en la Liga MX, te contamos la información que es pública sobre el dueño de las Águilas.

¿Quién es Emilio Azcárraga Jean?

Nacido el 21 de febrero de 1968, en la Ciudad de México, Emilio Azcárraga Jean se graduó de la Universidad Iberoamericana y tiene un posgrado en administración de empresas por el Business Institute de Madrid.

De acuerdo con Bloomberg, Emilio Azcárraga Jean tiene como pasatiempos principales el buceo, el futbol soccer y los paseos en bote.

¿Cuáles son los negocios del dueño de Televisa?

El empresario es uno de los hombres más ricos de México, gracias a su desempeño al frente de varias empresas.

La agencia de noticias Bloomberg establece que Emilio Azcárraga Jean es el presidente del consejo de administración de Grupo Televisa Sab y de Cablevisión SA.

No obstante, su papel como empresario no se limita a dos de las empresas más grandes del país, puesto que también se desempeña como miembro de la junta de administración de Univisión Holdings Inc. y de Grupo Financiero Banamex, así como de la empresa Endeavor.

¿Quien es el dueño del América?

Otro de los cargos que ostenta Emilio Azcárraga Jean es el de presidente del consejo directivo de las Águilas del América, club que heredó tras el fallecimiento de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, quien falleció el 16 de abril de 1997 por un cáncer de páncreas.

¿Cuántos títulos tiene el América con Emilio Azcárraga Jean?

Durante la etapa de Emilio Azcárraga Milmo, las Águilas del América fueron uno de los clubes más exitosos del futbol mexicano; sin embargo, sufrieron una época de ‘vacas flacas’y cero títulos.

Tras proclamarse campeón del torneo 88-89, el América pasó más de una década sin levantar la copa hasta que se coronó en Verano de 2002.

A partir de entonces y bajo la dirección de Emilio Azcárraga Jean, las Águilas han obtenido seis títulos de liga, uno de Gigantes de Concacaf y un Campeón de Campeones.

Los títulos del América en la Liga MX bajo el mando del hijo de Azcárraga Milmo son:

Verano 2002

Clausura 2005

Clausura 2013

Apertura 2014

Apertura 2018

Apertura 2023

Uno de los pendientes del América en cuanto a títulos es lograr el bicampeonato, es decir, levantar la copa en dos torneos de la Liga MX de manera consecutiva, hazaña que si lograron sus ‘archienemigos’, los Pumas de la UNAM, con Hugo Sánchez como director técnico, los ‘Panzas verdes’ del León, con Gustavo Matosas como entrenador, y el Atlas de Guadalajara.

¿Cuánto dinero tiene Emilio Azcárraga Jean?

El sitio Celebrity Net Worth indica que Emilio Azcárraga Jean posee una fortuna valuada en 2 mil 900 millones de dólares, gracias a su papel como presidente y director ejecutivo de la “poderosa cadena de televisión mexicana Televisa”.

“A Azcárraga Jean se le atribuye haber convertido a Televisa en la próspera empresa que es hoy, salvándola en un momento de una casi quiebra”, indica el sitio web.

Con información de Bloomberg.