Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, el líder del CJNG que cuidó al ‘Mencho’ y fue el ‘amo y señor’ de Vallarta

Audias 'N' era uno de los posibles sucesores del 'Mencho' en el CJNG.

Audias ‘N’, conocido como ‘El Jardinero’, fue capturado tras un operativo en Nayarit, en lo que se considera un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en febrero pasado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el arresto, y es posible que el hombre sea extraditado a Estados Unidos, ya que el país lo busca y ofrecía hasta 5 millones de dólares por información para dar con él.

‘El Jardinero’ está entre los posibles sucesores del ‘Mencho’ en el liderazgo del CJNG, siendo una de las piezas clave de la organización. Sin embargo, con su arresto la estructura criminal sufre un nuevo golpe.

El periodista Raymundo Riva Palacio explicó en su columna que ‘El Jardinero’ fue el “amo y señor de Puerto Vallarta”.

Audias ‘El Jardinero’: ¿Quién es y por qué es importante en el CJNG?

Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Huetánamo, Michoacán, Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, es uno de los principales responsables del tráfico de drogas del CJNG de México a Estados Unidos.

Se le atribuyen delitos ligados al tráfico de drogas a Estados Unidos, y su influencia en el CJNG es tan importante que presuntamente fue jefe de seguridad del ‘Mencho’ antes de tomar el control regional del cártel.

Sus principales puntos de operación serían Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Nayarit y parte de Jalisco, además de que sería uno de los responsables de la comunicación y propaganda del CJNG.

Las autoridades reportaron que ‘El Jardinero’ manejaba una segunda identidad como Gabriel Raigosa Plascencia, y tiene otros alias como ‘Commandante’, ‘El Bravo 2′, ‘Audi’ y ‘El Mata Jefes’.

Desde 2021 Estados Unidos solicitó la extradición de Audias para enjuiciarlo, y cuatro años después la DEA emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a su localización y captura.

Siendo muy joven, ’El Jardinero’ fue apresado en Estados Unidos, donde cumplió una condena de cinco años por tráfico de droga, y tras su liberación regresó a México. En 2016 fue detenido por las autoridades mexicanas por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, estado de Jalisco, que ocurrió un año antes. Tres años después salió en libertad.

¿De qué delitos acusan a ‘El Jardinero’?

‘El Jardinero’ sería señalado de estos cargos como líder del CJNG:

Conspiración para distribuir 5 kilos o más de cocaína .

. Conspiración para distribuir un kilo o más de heroína .

. Portar, usar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de droga.

De acuerdo con la DEA, ‘El Jardinero’ está a cargo de laboratorios de drogas del CJNG, además de que se encarga de supervisar la operación de aviones y pistas de aterrizaje para uso clandestino.

Además, ‘El Jardinero’ controlaba camiones con remolque para el tráfico de cocaína de Centroamérica a México, y vehículos de pasajeros que transportan drogas desde México hasta las células de distribución del CJNG en Estados Unidos, ubicadas en estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Con información de The Associated Press.