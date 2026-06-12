Carambola en la México-Toluca: Camión de carga embiste 8 vehículos

Hasta el momento se desconoce el numero de personas heridas. (Foto: Bomberos CDMX)

Una carámbola se reportó este viernes 12 de junio en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 15, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Según el medio N+, un camión de carga embistió a varios vehiculos que también se estrellaron contra el muro de contención colocado en la carretera.

Hasta el momento se desconoce el numero de personas heridas, sin embargo, el equipo de rescare SUUMA Voluntarios indicó en sus redes sociales que atienden a varias personas lesionadas.

En las imágenes que comparten los usuarios se puede ver que el camión de carga aventó a por lo menos tres vehículos, los cuales presentan daños.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México señaló que atiende el choque en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

“Informamos que en el lugar, se impacta un camión que transporta material de construcción contra 8 vehículos particulares”, agregó.

El jefe vulcano indicó luego de las 5:00 de la tarde, que derivado del choque múltiple, una persona resultó lesionada y se canaliza para recibir atención médica.