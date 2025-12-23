Carambola en Cuautitlán–Tlalnepantla: Tráiler con toneladas de azulejo se queda sin frenos e impacta 6 autos

La tarde de este martes 23 de diciembre se registró una carambola en la carretera Cuautitlán–Tlalnepantla, a la altura de Plaza Arkana, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, luego de que un tractocamión provocara un accidente múltiple que involucró al menos seis vehículos particulares.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando un tráiler, presuntamente sin frenos y que transportaba varias toneladas de mosaicos, circulaba por la autopista México–Querétaro.

Al subir el puente para incorporarse a la avenida José López Portillo, el tractocamión habría impactado al menos a seis vehículos. A consecuencia del choque, varias tarimas con mosaicos que transportaba la unidad se cayeron sobre los automóviles que circulaban por la zona, entre ellos una unidad de transporte público.

Testigos señalaron que el estruendo provocado por la caída de la carga alertó de inmediato a conductores y peatones cercanos a Plaza Arkana, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, tránsito y cuerpos de emergencia, quienes acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y comenzaron con las labores de atención a las personas involucradas en el accidente.

De acuerdo con información difundida por Nmás, por este incidente no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de los vehículos afectados, quienes solo resultaron golpes y contusiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales.

En tanto, el conductor del tractocamión permaneció en el sitio y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y deslindar responsabilidades.

Personal de tránsito realizó cierres parciales en la vialidad Cuautitlán–Tlalnepantla y en los accesos a la avenida López Portillo, lo que ha generado una importante carga vehicular en la zona. Autoridades recomiendan usar vías alternas.