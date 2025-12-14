Muere Guillermo Mansur Arzola, director de Becas en Tamaulipas, tras accidente de auto en carretera

Juan Guillermo Mansur Arzola iba en el auto blanco que chocó la mañana de este domingo.

Guillermo Mansur Arzola, Director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), falleció la mañana de este domingo 14 de diciembre en un choque frontal registrado en el libramiento Francisco Villa, en el municipio de San Fernando.

El Gobernador, Américo Villarreal Anaya, lamentó la muerte de su colaborador, quien se dirigía al poblado de Higuerillas en Matamoros donde el mandatario estatal encabezaría un evento.

“Con profunda pena y dolor recibimos esta mañana la noticia sobre el deceso del Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, colega, colaborador y amigo profundamente apreciado por mi y por nuestra familia. Por lo que expreso nuestro más sincera condolencia a su esposa Eva Lucila, a sus hijos Juan Guillermo y Xerónimo familiares y amigos; nuestro afecto y nuestro corazón está con ellas y ellos, esperando que encuentren paz, fortaleza y consuelo para superar estos momentos tan difíciles”.

El funcionario de Tamaulipas chocó de frente con una camioneta. (Secretaría de Seguridad de Tamaulipas)

El accidente en Tamaulipas se registró alrededor de las 8:30 horas en el tramo de la carretera federal 101 que conecta a Victoria con el municipio de Matamoros en la frontera del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, junto con el director del Itabec, falleció su chofer, quienes circulaban en un vehículo Jetta color blanco que colisionó de frente contra una camioneta azul donde también falleció el conductor, mientras que una cuarta persona resultó lesionada, siendo trasladado a un hospital de San Fernando para su atención médica.

La circulación fue cerrada en ambos sentidos por varias horas, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate de los cuerpos y los peritajes para determinar las causas del accidente.

¿Quién era Guillermo Mansur Arzola?

Mansur Arzola fue designado Director General del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) el 6 de octubre de 2022.

Denunció que el Instituto tenía una cartera vencida de 30 millones de pesos de los que apenas se habían recuperado dos, de créditos educativos otorgados en anteriores administraciones, correspondientes a casi 11 mil estudiantes.

En su momento dejó entrever que se trató de un posible saqueo o desfalco en el sistema de becas del estado.

Juan Guillermo Mansur, anteriormente también se desempeñó como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), director del Hospital Civil de Victoria y director general del Sistema DIF de la capital del estado.

En enero de 2009, tras la renuncia de Rodolfo Torre Cantú como Secretario de Salud en el estado para participar en las elecciones como candidato a diputado federal, el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores lo invitó para ocupar la titularidad de Salud.