Detienen a Isabel ‘N’ en Puebla: Estaría relacionada con incendio en bar que dejó 7 muertos

Siete personas fallecieron en un ataque armado en el centro nocturno Lacoss en Puebla. (Cuartoscuro)

Las autoridades mexicanas anunciaron este jueves el arresto de Isabel ‘N’, tercera persona detenida hasta el momento por su supuesta implicación en un incendio provocado el pasado noviembre en un bar en Puebla que dejó siete fallecidos y cinco heridos de distinta consideración.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó de esta nueva detención relacionada con el incendio mortal del bar ‘Lacoss’ en la ciudad de Puebla, hechos por los que ya hay otros dos arrestados, Gabriel ‘N’, alias ‘El Tato’, y Alejando ‘N’, conocido como ‘El Pelón’.

La tercera persona involucrada pasó a disposición judicial por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras ser detenida por las fuerzas de seguridad en Puebla.

¿De qué se les acusa a los detenidos?

A Isabel ‘N’ se le acusa de participar en el incendio mortal, mientras que ‘El Tato’ fue identificado como el autor del ataque al establecimiento nocturno y ‘El Pelón’, de ser su cómplice.

El ataque podría estar relacionado con el narcomenudeo y con otras actividades relacionadas con la extorsión, según informaron medios locales.

El trágico suceso ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando un incendio nocturno a las 4:00 de la mañana en un bar dejó siete personas muertas por la inhalación de humo tóxico.

Los servicios de emergencias pudieron rescatar con vida a nueve personas del interior, de las cuales cinco siguen recuperándose de las heridas que sufrieron.

Autoridades descartan accidente

Al informar de lo sucedido, las autoridades ya descartaron que se tratase de un accidente y apuntaron a que ya habían identificado a los presuntos autores, pese a que todavía no se había producido ninguna detención.

Los presuntos autores llegaron al bar ‘La Coss’ a bordo de una motocicleta y lo rociaron de gasolina para prenderle fuego, según medios locales.

Además, en su huida, los sospechosos dispararon presuntamente contra la fachada del local para evitar que pudieran salir las personas que se encontraban en su interior.

El delito de extorsión ha crecido 23.1 por ciento en México, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, según informó el martes el Gabinete de Seguridad, con cifras preliminares.

En el mismo periodo, se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.

Además, se han confiscado 20,169 armas de fuego y se han desmantelado 1,760 laboratorios de metanfetaminas, de acuerdo con el reporte del gobierno.