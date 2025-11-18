Noche de terror en Puebla: Comando armado asesina a cinco personas en centro nocturno ‘Lacoss’

Cinco personas fallecieron en un ataque armado en el centro nocturno 'Lacoss' en Puebla. (Cuartoscuro)

Puebla- Un total de 5 personas murieron tras un ataque armado e incendio en un centro nocturno la madrugada de este 18 de noviembre. Una de las víctimas era una bailarina de origen extranjero y otro más un DJ.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, indicó que de forma conjunta con la Fiscalía General del Estado se investigan dos móviles: Narcomenudeo y/o cobro de piso.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en el club ‘Lacoss’?

Los hechos se registraron aproximadamente a las 3:00 horas de este día en el establecimiento 'Lacoss’ ubicado en el sur de la ciudad de Puebla, en la 11 Sur y 105 Poniente, cerca del Periférico Ecológico.

Seis hombres armados y con bidones llenos de gasolina realizaron al menos siete disparos y posteriormente incendiaron el establecimiento mientras trabajadores seguían al interior.

En total fueron 14 víctimas, quienes fueron amarradas y nueve lograron sobrevivir aún con quemaduras, mientras que cinco fallecieron.

Tras los hechos, el área fue acordonada y se realizó el levantamiento de los cuerpos, así como el inicio de las indagatorias correspondientes por parte del Ministerio Público.

¿Cuál es el móvil de ataque armado en el club ‘Lacoss’ en Puebla?

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez Galindo, indicó que los móviles que se investigan tras los hechos son el cobro de piso y/o el narcomenudeo. Por tal motivo se llevan a cabo investigaciones de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado.

“Tenemos dos líneas: un posible narcomenudeo y el cobro de piso. Aún ajustamos la investigación; ya contamos con datos suficientes y en el transcurso del día informaremos avances”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que la dependencia trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla para esclarecer el caso, y afirmó que ya se cuenta con información sobre los probables responsables.