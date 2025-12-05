Corrupción y extorsión, la queja de todos

Dos de los males que han crecido en los últimos años, y que afectan a todos, pero ya tienen un alto costo en las operaciones de las empresas de todos los tamaños son la corrupción y la extorsión, que hacen que todos al final paguemos factura por ello.

En el caso de la extorsión, el llamado “pago de piso” se ha extendido sin freno en todo el país, los delincuentes no perdonan a nadie y son mucho más eficientes en el cobro en efectivo de comerciantes incluso informales, y en algunos lugares igual hasta los que venden humildemente para subsistir tienen que pagar la llamada “cuota”, los grandes comercios, por otro lado, no sólo son amenazados, sino que hay cientos de casos de incendios en negocios o que son atacados sus empleados por no pagar, que incluso ha orillado a varios a cerrar o asumir los altos costos para reiniciar.

La coordinación entre el gabinete de seguridad que lleva Omar García y la nueva fiscal Ernestina Godoy pondrá a prueba la aplicación de la nueva ley en contra de la extorsión, que entró en vigor el pasado fin de semana, con sanciones más severas, pero será todo un reto que se vea un cambio solo por el hecho que hay una nueva ley en esa materia.

Mientras que en el tema de la corrupción, los datos del INEGI revelan lo que todos en algún momento han vivido, ya que durante el primer semestre de 2025, el 45.2 por ciento de las personas con mayoría de edad en el área urbana fueron víctimas de corrupción cuando tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública.

Lo positivo, es que es una cifra menor en comparación con el segundo semestre de 2024, y el menor dato desde el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el INEGI.

Conforme a las Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, en el primer semestre de este año el 49.9 por ciento del total de victimas fueron hombres, mientras que el 36.8 por ciento se trató de mujeres.

Y en el caso de las empresas victimas de corrupción, de acuerdo con la información del INEGI hasta 2023, el 3.5 por ciento de estas presentaron casos de corrupción ante las autoridades, un dato mayor al 2.8 por ciento registrado en 2021, y el mayor observado desde el 2019, y es ahí donde no se ven cambios.

Las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación y no se ve que esto cambie pronto, por lo que sigue siendo un costo que no sólo asumen las empresas, sino al final todos los clientes pagamos, ¿se lograrán cambios? Díficil saberlo.

Una oportunidad para sanear Tula

Serán los pobladores del estado de Hidalgo quienes definan el futuro de una iniciativa presentada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el gobernador Julio Menchaca.

Se trata del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH), un proyecto que busca transformar la zona industrial de Tula–Atitalaquia, una de las más contaminadas del país, en un complejo de economía circular con áreas verdes, humedales, espacios recreativos y una planta moderna de reciclaje. La propuesta será sometida a consulta ciudadana el 14 de diciembre.

El parque contempla una inversión inicial superior a mil 700 millones de pesos, y promete beneficios ambientales y económicos, desde la reducción de tiraderos clandestinos hasta la creación de empleos y servicios asociados.

Lo que se decidirá en la consulta no es menor: más de 147 mil habitantes de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia podrán definir si esta región, por años abandonada ambientalmente, da un paso a un modelo distinto.

El camino no está libre de tensiones, vecinos temen que el parque se convierta en un nuevo foco de contaminación pese a la promesa de Bárcena y Menchaca de que no habrá incineración ni ingreso de residuos foráneos y que la operación estará bajo estricto control ambiental.

Tener salud financiera, la prioridad de todos

Más de 20 mil personas en 10 países coincidieron que se requiere más información para tener una mejor educación financiera, más allá de las materias tradicionales y eso es algo que cambie con urgencia.

En el caso de los mexicanos un 66 por ciento desea aprender más sobre educación financiera, especialmente sobre el ahorro; si bien un 60 por ciento se considera bien informado sólo un 36 por ciento logró responder correctamente a conceptos básicos como la inflación y es ahí en donde el reporte hecho por Santander buscará trabajar más.

La tarea en México por parte del banco de origen español está a cargo de Fernando Ávila Bojalil, director de Asuntos Públicos y Responsable de Educación Financiera de Banco Santander México por lo que se enfocarán en programas que fomentan el ahorro, la administración de gastos y el uso responsable de productos financieros, así como la prevención de fraudes.

Por lo pronto, ya está el curso digital de Salud Financiera que se lanzó este año a través de Santander Open Academy y que cuenta con valor curricular, para seguir fomentando la mejor salud financiera, ya que es un hecho que los mexicanos buscan adquirir conocimientos sobre inversiones, ahorro y uso de tarjetas, mientras que más del 60 por ciento de los adultos no ahorra o destina menos del 10 por ciento de su ingreso, lo que subraya la necesidad de fortalecer la educación financiera.

Relevo inesperado en Citi

La sorpresa de este jueves la dio Citi, al anunciar la llegada a partir del 1 de marzo de Luis Brossier como nuevo director del banco en México, quien ha sido director de banca corporativa en México desde 2022 y reportará a partir de esa fecha a Julio Figueroa, director de Citi para América Latina.

Por lo que Álvaro Jaramillo dejará el cargo recién cumplido un año de la escisión del grupo, relevo sorpresivo sin duda.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.