Sinaloa: el riesgo financiero y las apuestas en EU

Sinaloa, hoy gobernado por Yeraldine Bonilla, que seguramente en su momento nunca imaginó que entrar en una tómbola electoral le cambiaría la vida, es el centro de atención de México y Estados Unidos tras las acusaciones en contra de 10 funcionarios públicos, incluido el gobernador Rubén Rocha en su momento en funciones, hoy con licencia.

Yeraldine Bonilla (Ilustración de Lorena Martínez)

Rubén Rocha Moya (Ilustración de Lorena Martínez)

El tema ya llegó también a las páginas de apuestas internacionales, en donde más del 90 por ciento apuesta a que no será entregado en este mes ni el siguiente; las ganancias de quienes apostaron lo contrario podrían darles un buen ingreso a sus bolsillos, pero efectivamente las probabilidades son escasas de que sea entregado a las autoridades estadounidenses.

El tema sobre Sinaloa es motivo de análisis igual entre operadores financieros, despachos internacionales especializados en riesgo y calificadoras, ya que la falta de inversión en una entidad que tiene un alto dinamismo económico puede significar un freno más en su economía, la pregunta de todos es ¿qué tan profundo será el costo político, económico y reputacional de la crisis que enfrenta el estado?

Y mientras el ruido crece, hay una certeza incómoda: la nueva gobernadora heredará mucho más que una administración, recibirá una entidad bajo sospecha, con presión financiera y una calificación cayendo, porque más allá del debate político, lo que ya comenzó a moverse son los indicadores que verdaderamente preocupan a inversionistas y acreedores: la confianza y el acceso al financiamiento.

La advertencia de las agencias calificadoras no es menor. Standard & Poor’s colocó la calificación crediticia de Sinaloa en revisión especial negativa y fue particularmente clara al señalar que el entorno financiero del estado “se podría volver más desafiante” después de los anuncios realizados el pasado 29 de abril de 2026 por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

El mensaje es contundente: si la banca comercial restringe el acceso al crédito, el impacto sobre la liquidez estatal sería inmediato, sobre todo porque ésta ya era considerada “menos que adecuada”.

Traducido del lenguaje técnico al político: el problema dejó de ser únicamente de imagen. Ahora toca a la capacidad de maniobra financiera del estado y ahí está el verdadero reto para quien llegó al cargo sin esperarlo, no sólo deberá reconstruir gobernabilidad; también tendrá que convencer a bancos, inversionistas y calificadoras de que Sinaloa sigue siendo sujeto de crédito confiable. Y es que no hay que olvidar que los mercados castigan rápido y perdonan lento.

En privado, varios analistas financieros admiten que la principal preocupación no es únicamente la coyuntura judicial o política, sino la posibilidad de que se cierre el acceso al financiamiento justo cuando los estados enfrentan mayores presiones de gasto en seguridad, infraestructura y programas sociales.

La nueva gobernadora tendrá entonces una doble tarea. Hacia dentro, contener el desgaste político y reconstruir confianza ciudadana. Hacia fuera, enviar señales claras de estabilidad institucional y disciplina financiera.

La pregunta de fondo es si Sinaloa podrá evitar que una crisis política se convierta en una crisis financiera, y ahí desafortunadamente, el panorama no es nada favorable.

La locura de BTS: México el centro de los conciertos

Es un hecho que México se ha posicionado como uno de los países más importantes para los principales artistas del mundo, y así lo comprueban los datos de las ventas y preventas que ha habido en el último año, en donde Banamex que lleva Manuel Romo, mantiene el dominio y las alianzas estratégicas como las que se tienen con OCESA, GOU Producciones, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y otros promotores clave.

Y es que el año pasado estuvo presente en más de 588 eventos, lo que representó un incremento del 2.1 por ciento contra 2024. Esta estrategia consolidó la conexión del banco con millones de clientes, ya que a lo largo del año se registraron más de 675 preventas exclusivas, así como la venta de más de 2.3 millones de boletos con tarjetas de crédito y débito, siendo ese segmento de Banca de Consumo que lleva Sinead O’Connor uno de los que se mantiene más dinámico en el banco, porque lo han acompañado de beneficios como accesos preferenciales, mejores ubicaciones, experiencias en sitio y dinámicas especiales para sus clientes.

Sinead O’Connor (Ilustración de Lorena Martínez)

Y aunque el grupo coreano BTS no realizó preventas exclusivas con ninguna institución financiera en México, ya que hizo la venta directa, mostró ayer que por más lejano que pudiera parecer es uno de los grupos del momento, tanto que estuvieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y que hizo, tras el anuncio en la mañanera que estarían por la tarde, que el Zócalo en cuestión de horas tuviera una alta afluencia de Armys, las seguidoras que más de un partido político quisieran en sus filas, dado su nivel de organización y de convocatoria.

Pelea por los activos industriales

El incremento que hizo Fibra Mty que lleva Jorge Avalos por Fibra Macquarie es una clara pelea por los activos, y es que pasar de 3.00 a 3.20 CBFIs por cada certificado de Fibra Macquarie no es únicamente mejorar una ecuación financiera; es reconocer que la pelea por los activos industriales en México ya entró en una nueva dimensión. Y eso ocurre justo en un momento donde el nearshoring dejó de ser promesa para convertirse en presión competitiva, ya que es un hecho que en los principales destinos fronterizos encontrar espacios es casi misión imposible.

La jugada de Fibra Mty es clara, no piensa dejar escapar la oportunidad de consolidarse como uno de los jugadores más relevantes del mercado inmobiliario industrial. La segunda, más interesante, es que está dispuesta a pagar más porque sabe que el valor de esos activos podría ser todavía mayor hacia delante.

Las Fibras industriales se volvieron ya estratégicas y por eso la pelea con Prologis, y es que durante años, estos vehículos fueron vistos como instrumentos relativamente predecibles: rentas estables, ocupaciones altas y rendimientos atractivos para inversionistas institucionales. Hoy, además, son apuestas geopolíticas. Tener parques industriales en corredores clave significa capturar la relocalización de empresas que buscan salir de Asia y acercarse a Estados Unidos.

La otra historia a seguir de esta pelea de activos industriales, es que esta operación pone a prueba la madurez del mercado mexicano, ya que una OPA hostil o competitiva de este tamaño no era común hace algunos años y quizás es sinónimo de que se tiene un mercado más sofisticado, más dinámico y con jugadores locales capaces de disputar operaciones de gran escala. Ya veremos quién gana.

De Iberdrola a Cox

Katya Somohano (Ilustración de Lorena Martínez)

Todo indica que la salida o marca de Iberdrola de México no será tan abrupta como se esperaba, y es que, sorpresa causó que en el encuentro de consejeros regionales de BBVA en el programa oficial Katya Somohano aparecía como directora de Iberdrola México, en este tipo de eventos, estos detalles son corroborados siempre, por lo que aun cuando fue comprado por la empresa Cox y se anunció el pasado 26 de abril, el cargo no ha cambiado o al menos eso se creía, ya que horas más tarde, la agencia que lleva a la empresa compradora salió a pedir que se cambiará el cargo porque era solo representante de la empresa Cox en nuestro país. ¿Error? O quizás Ibredrola sigue más activa que nunca en nuestro país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.