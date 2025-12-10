Rumbo a la Basílica de Guadalupe atropellan a 2 peregrinos ciclistas en la México-Puebla; uno fallece

Capufe redujo los carriles de la México-Puebla en atención a la persona que fue atropellada. (Cuartoscuro).

Como cada año, peregrinos de todo el país ya están camino a la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, esta mañana, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que dos de ellos fueron atropellados a la altura del kilómetro 72 de la autopista México -Puebla.

Medios locales informaron que el accidente fue en Santa Rita Tlahuapan y que uno de los peregrinos falleció y el otro fue lesionado de gravedad.

Al lugar llegó la Guardia Nacional y se llamó a la Fiscalía General del estado de Puebla para realizar el levantamiento del cuerpo. El responsable de atropellar a los peregrinos ciclistas presuntamente se dio a la fuga.

Capufe redujo los carriles en atención a la persona que fue atropellada y poco antes de las 12:00 horas de este miércoles se informó que la circulación ya se había restablecido sobre la vialidad.

No es la primera vez que ocurren este tipo de accidente a peregrinos que buscan mostrar su fe a la Virgen de Guadalupe.

En 2023 también se registró que atropellaron a peregrinos en la México-Puebla y que tres de ellos fallecieron.

Se suma que el 30 de noviembre de este año se reportó un choque de frente entre un autobús y una camioneta tipo Urban que trasladaba peregrinos al Santuario del Señor de Chalma. En esa ocasión el saldo fue de dos personas muertas y 15 heridas.

¿El 12 de diciembre hay puente para los trabajadores en México?

Si gustas de celebrar y unirte al maratón Guadalupe-Reyes, te tenemos malas noticias, ya que según la Ley Federal del Trabajo, este no es un día de descanso obligatorio.

Sin embargo, el 12 de diciembre cae en viernes, por lo que podrás descansar en caso de tener alguna fiesta.

Este día es uno de los más importantes para muchos mexicanos, ya que se rinde culto y se agradece a la Virgen de Guadalupe en la tradición católica.