Mañanitas a La Virgen: Peregrinos de la Basílica de Guadalupe dejarán derrama de 21.7 mil mdp

La visita de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe durante esta semana para la celebración de la Virgen de Guadalupe dejará una derrama económica de 21.7 mil millones de pesos, 8.5 por ciento más que el año anterior, según estimados de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“La fe guadalupana es, al mismo tiempo, identidad, cohesión social y motor económico. La Virgen de Guadalupe ha acompañado por generaciones a comerciantes y empresarios en todo México; desde CONCANACO SERVYTUR acompañamos con respeto esa devoción y todas las expresiones de fe. Cuando las mexicanas y los mexicanos pueden ejercer sus creencias con libertad, seguridad y dignidad, gana México”, subrayó el presidente del organismo empresarial, Octavio de la Torre de Stéffano.

Para el periodo del 6 al 15 de diciembre se proyecta la llegada de millones de personas a templos, santuarios y, de manera particular, a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los recintos marianos más visitados del mundo.

Este año se estima la llegada de 13.2 millones de peregrinos al recinto mariano, superando los 12 millones del año anterior, según proyecciones de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La derrama económica proyectada en 21.7 mil millones de pesos, supera a la del último fin de semana de octubre por la celebración del Gran Premio de la F1 en la Ciudad de México estimada en 20 mil millones de pesos y se concentra principalmente en servicios de hospedaje y transporte; comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos; así como en el consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares.

“Cada peregrino representa familias que se trasladan, se hospedan, consumen y dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país”, señaló el dirigente de la confederación al reconocer que para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año que se inserta en la temporada comercial de fin de año que arrancó con el programa comercial El Buen Fin 2025 y se extiende hasta el Día de Reyes.

El turismo religioso es uno de los pilares de la economía nacional, en el marco de respeto a las creencias, promoción de la paz social y fortalecimiento de las empresas familiares por lo que la Concanaco Servytur reiteró su compromiso para continuar trabajando con el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales y las cámaras empresariales del país para que se garantice seguridad, movilidad ordenada y condiciones de operación claras para el comercio establecido y el popular en las principales rutas de peregrinación y zonas de alta afluencia.