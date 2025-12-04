Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’: ¿Qué es y cómo puedes ayudar a los ‘lomitos guadalupanos’?

Cada año, decenas de perros quedan en situación vulnerable tras las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe. (El Financiero/Cuartoscuro)

Faltan pocos días para las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe y, como cada año, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) puso en marcha el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025′, que tendrá lugar del 8 al 13 de diciembre.

El objetivo de este programa es proteger a los ‘lomitos’ que acompañan a los feligreses durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y evitar que sean abandonados una vez que concluyen los actos religiosos.

En la edición anterior, AGATAN atendió a más de 150 perros que habían quedado en situación vulnerable, brindándoles rescate, atención y un hogar temporal. De acuerdo con la dependencia, en al menos 15 casos se trató a animales en condiciones críticas.

Para este 2025, la estrategia busca reforzar la colaboración ciudadana y hacer más visible la responsabilidad de las personas que integran las caravanas, promoviendo un trato digno hacia las mascotas o animales de compañía.

¿Cómo participar como voluntario en el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’?

Para lograr esto, la dependencia invita a la ciudadanía, organizaciones protectoras de animales, rescatistas independientes y voluntarios en general a sumarse al esfuerzo.

Entre los apoyos que ofrece el operativo están:

Traslado de animales a espacios de resguardo seguros.

Provisión de alimento.

Paseo de los perros.

Alojamiento temporal.

Jornadas de acompañamiento (especialmente durante la madrugada).

Apoyo para encontrar familias que los adopten.

Ana J. Villagrán, titular de AGATAN CDMX, detalló que este año se gastará un total de 44 millones 599 mill 583 pesos en presupuesto para la agencia. De esta cantidad, poco más de 35 millones están destinados a nóminas, mientras que nueve millones son para adquisiciones y prestación de servicios.

Abundó que el trabajo por el bienestar animal de la agencia depende de dos fuentes que sostienen su labor: por ingresos autogenerados a través de la atención a mascotas en el Hospital Veterinario (alrededor de 5 millones 417 mil 697 pesos) y del monto asignado por el gobierno capitalino (39 millones 181 mil 886 pesos).

Para quienes deseen sumarse, AGATAN señala que “cada apoyo cuenta”: un hogar temporal, una noche de acompañamiento, una bolsa de croquetas, o simplemente la difusión de llamados de adopción puede marcar la diferencia.

Quienes deseen contribuir pueden registrarse enviando un correo electrónico a alguna de las direcciones designadas por AGATAN a más tardar el viernes 5 de diciembre: ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx o coordinacion.agatan@gmail.com.