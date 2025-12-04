Estafa del falso repartidor: Así opera la nueva modalidad de robo a casa habitación en CDMX

Del 1 de enero al 21 de septiembre de este año se han detenido 187 personas por el delito de robo a casa habitación (Foto: Shutterstock)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó este jueves 4 de diciembre una alerta preventiva por el aumento de robos a casa habitación cometidos por personas que se hacen pasar por repartidores de empresas de paquetería y plataformas digitales.

Esta modalidad, que se ha extendido en diversas alcaldías, aprovecha la confianza que generan los servicios de entrega a domicilio y la vulnerabilidad de quienes reciben paquetes todos los días.

De acuerdo con datos de la SSC, del 1 de enero al 21 de septiembre de este año se han detenido 187 personas por el delito de robo a casa habitación, cifra que refleja tanto la intensificación de operativos como la relevancia de las denuncias ciudadanas para enfrentar a estos grupos delictivos.

¿Cómo operan los falsos repartidores? Así es el modus operandi

Según la dependencia, los delincuentes utilizan motocicletas, mochilas y uniformes apócrifos que imitan a proveedores reconocidos de mensajería.

El engaño inicia cuando uno o dos sujetos llegan al domicilio argumentando la entrega de un paquete, incluso mostrando documentos falsificados o pidiendo corroborar datos del receptor.

En ese momento, aprovechan para forcejear, intimidar con armas o amagar a la víctima para ingresar al inmueble. En otros casos, simulan dejar un paquete para observar rutinas, entradas, salidas o posibles vulnerabilidades, y regresan después con más personas para consumar el robo.

En varios eventos, la SSC detectó que estas bandas utilizan motocicletas con placas cubiertas o reportadas, cascos polarizados y radios de comunicación para coordinarse.

¿En qué alcaldías operan los falsos repartidores?

Aunque la SSC no precisa un incremento por alcaldía en esta alerta preventiva específica, informes recientes del sector señalan que las zonas con mayor concentración de robos a casa habitación —con o sin violencia— incluyen:

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Coyoacán

Cuauhtémoc

La presencia de edificios residenciales, entregas frecuentes y accesos múltiples a departamentos facilita que los delincuentes aprovechen momentos de descuido.

¿Qué hacer si sospecho de un repartidor?

La SSC explicó que ha reforzado los operativos en corredores donde circulan motocicletas de reparto, además de incrementar la vigilancia en zonas residenciales y unidades habitacionales.

También se han desplegado células de inteligencia para detectar motocicletas vinculadas a ilícitos y grupos delictivos reincidentes.

Recomendaciones ante el robo a casas en CDMX

Ante esto, si alguien toca en tu domicilio y pretende hacerte una entrega que no hayas solicitado, no le abras la puerta; verifica que efectivamente se trata de un repartidor siguiendo las siguientes recomendaciones:

• Evita tener contacto personal con el supuesto repartidor.

• No abras la puerta. Usa tu sistema de videovigilancia o la mirilla, para identificar visualmente a la persona.

• Solicita a la persona que pretende hacerte una entrega, que se identifique y que proporcione detalles del número de orden y del pedido;

* ⁠Llama a los servicios de atención a clientes de la plataforma en cuestión para verificar la autenticidad de la entrega;

• Si detectas alguna irregularidad o actitud sospechosa, usa los grupos de redes vecinales para alertar a tus vecinas y vecinos, y comunícate con la policía de tu cuadrante.

La SSC también indicó que es necesario hacerle saber al repartidor que estás en tu casa, pues eso aumenta el riesgo para el delincuente, ya que podría ser descubierto.

Exhortó a la población reforzar la seguridad de sus casas si saldrán por largo tiempo, así como instalar sistemas de videovigilancia; además, mantén contacto con tus vecinos y da aviso de tu ausencia a personas de confianza.