Delincuentes ven mucha televisión: Fingió ser discapacitado para meter cocaína en silla de ruedas

Un bionomio canino encontró que un hombre transportaba droga en una silla de ruedas en el AICM.

Un perro entrenado por la Secretaría de la Marina (Semar), capaz de disinguir hasta dos mil olores distintos, descubrió que un hombre guatemalteco que fingía estar discapacitado transportaba aproximadamente 8.8 kilos de presunta cocaína oculta en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Esta acción se llevó a cabo derivado de labores de inspección y vigilancia en el AICM con el apoyo de un binomio canino, el cual detectó que un pasajero transportaba carga ilícita en una silla de ruedas”, explicó la Semar en un comunicado.

Las autoridades procedieron a la inspección de la silla con un sistema de rayos “X”, donde de identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales de este objeto.

“Al revisar de manera minuciosa hallaron ocho paquetes con la presunta droga”, detalló la dependencia federal .

Por lo anterior, la persona fue detenida, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En la inacutación participó la Armada de México, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Aduanas del AICM.

¿Cuánto vale la droga incautada en el AICM?

Las autoridades destacaron que este aseguramiento representa 18 mil dosis que equivalen aproximadamente a un millón 936 mil 125 pesos.

La Semar expresó que dicha golpe que “implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos”.

Un binomio canino de la Secretaría de la Marina detectó la droga oculta en la silla de ruedas. (Semar)

“Estas acciones se realizaron con estricto apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país”, indicó la Semar.

La Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de contribuir a la seguridad nacional, fortalecer la vigilancia en infraestructura estratégica y evitar el tráfico de sustancias ilícitas.

Bionomios caninos... un olfato de otro mundo

En el país existen 320 binomios caninos que forman parte de la Secretaría de la Marina, aseguró en 2024 la la Capitán de Fragata María de los Ángeles Salinas Pérez, en una entrevista para Once Noticias.

Esos 320 elementos caninos en las costas y en aeropuertos, y están bajo el cuidado del Estado Mayor de la Armada, dependencia que cria, reproduce y adiestra a los perros especializados.

Otras instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o incluso la Secretaría de Agricultura, también crian estos excepcionales animales que realizan labores de Protección Civil y alcanzan a olfatear más de dos mil olores distintos, incluyendo sustancias ilícitas.