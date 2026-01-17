Olfato de oro: ‘Néstor’, perrito de la Semar, halla fentanilo con valor de 20 mdd en el AICM

El fentanilo asegurado por la Semar tiene un valor estimado de 20 millones de dólares en el mercado ilícito. (Foto: @GabSeguridadMX)

Un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) culminó con el aseguramiento de un kilo de fentanilo, valuado en aproximadamente 20 millones de dólares en el mercado ilícito, gracias al entrenado olfato de ‘Néstor’, un binomio canino de la Secretaría de Marina (Semar).

La operación, realizada el pasado 16 de enero, se enmarcó dentro de las labores de inteligencia y vigilancia de mercancías de importación, coordinadas entre personal naval, de Aduanas y otras dependencias federales.

Agentes federales detectaron un paquete con etiqueta de “cosméticos”, enviado desde Hong Kong y declarado como tal por la empresa exportadora. El cargamento fue sometido a revisión con equipos de rayos X y, con el apoyo de ‘Néstor’, marcó positivo a posible sustancia ilícita.

“En el @AICM_mx, resultado de labores de inteligencia y revisión de mercancías, elementos de @SEMAR_mx y Aduanas, con apoyo del binomio canino Néstor, aseguraron un paquete con un kilo de fentanilo, enviado desde Hong Kong y declarado como cosméticos.“, informó el Gabinete de Seguridad desde su cuenta de X.

La revisión física del paquete permitió el hallazgo de una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo blanco. Un análisis de identificación infrarroja determinó que se trataba de clorhidrato de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.

El estupefaciente fue canalizado al laboratorio central de Aduanas para confirmar su peso y pureza, como parte de los procedimientos forenses habituales en este tipo de aseguramientos.

Autoridades del Gabinete de Seguridad precisaron que con este decomiso se habría evitado la producción de más de un millón de dosis de fentanilo y "contribuye a impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y afecten a la población."

El operativo contó con la participación de diversas instituciones del Estado, entre ellas la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal de Aduanas.

Con información de Quadratín.