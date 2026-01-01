¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, ‘El Sagitario’, el mayor productor de fentanilo del Cártel de Sinaloa?

¿Quién es Pedro Inzunza 'El Sagitario', presunto productor de fentanilo para el Cártel de Sinaloa?

Pedro Inzunza Noriega, conocido como ‘El Sagitario’ o ‘El Señor de las Sillas’, fue capturado tras un operativo en la colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa.

Cerca de las 15:00 horas, los culichis que se preparaban para la celebración del fin de año se sorprendieron por la presencia de un helicóptero de la Secretaría de Marina y el despliegue de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Junto a Inzunza Noriega, fueron detenidas otras tres personas, de quienes se desconoce la identidad.

¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, presunto productor de fentanilo para el Cártel de Sinaloa?

Las autoridades mexicanas señalan que ‘El Señor de las Sillas’ es el segundo al mando de la célula que dirige Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’.

En Estados Unidos, Inzunza Noriega enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, lavado de dinero y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

De acuerdo con información judicial en ese país, Inzunza Noriega ronda los 62 años. Junto a su hijo Pedro Inzunza Coronel, ‘El Pichón’ o ‘El Pájaro’ -asesinado en noviembre-, dirigiría una facción de la Organización Beltrán Leyva y serían considerados los productores de fentanilo “más grande del mundo”.

Houtan Moshrefi, agente especial del FBI en San Diego, afirmó que Inzunza Noriega y su hijo estarían detrás de las mayores incautaciones de fentanilo y cocaína con destino a Estados Unidos.

Uno de los golpes más relevantes contra ‘El Sagitario’ fue la incautación de mil 500 kilogramos de pastillas de fentanilo en Sinaloa, operación calificada como “la mayor incautación de fentanilo del mundo”.

“Pedro Inzunza Noriega colabora estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos, según ha alegado el gobierno. Documentos judiciales indican que, juntos, padre e hijo lideran una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo”, sostienen las autoridades estadounidenses.

‘El Sagitario’ mantiene una acusación federal por narcoterrorismo en Estados Unidos, con el número de caso 25cr1505. Hasta ahora se desconoce si será entregado a autoridades extranjeras o enfrentará proceso penal en México.

Esta captura se suma a las bajas registradas en diciembre en la facción de ‘Los Chapitos’, a más de un año de la disputa por el control del territorio: Óscar Medina, alias ‘El Panu’, asesinado; Mario Alfredo Lindoro, ‘El 7’, y Mario Lindoro Elenes, ‘El Niño’, detenidos.