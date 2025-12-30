México ‘le pisa los talones’ a Iván Archivaldo; van a juicio su suegro y cuñado

Una fotografía de Iván Archivaldo, hijo del 'Chapo' tras su detención en 2008. Actualmente se encuentra libre y acusado de liderar la célula de Los Chapitos (FOTO: TELEVISA/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este martes del inicio de un juicio en contra del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el Ministerio Público Federal (MPF) “aportó los datos de prueba contundentes para que el juez vinculara al proceso” a su cuñado, Mario Alfredo Lindoro, ‘El 7’; y su suegro, Mario Lindoro Elenes, alias ‘El Niño’.

Además, el juzgador ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, dictada el viernes pasado contra ambos, y estableció tres meses para la investigación complementaria del caso.

¿De qué se les acusa al suegro y cuñado de Iván Archivaldo?

El suegro de Iván Archivaldo es imputado por “la probable comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló la FGR.

En tanto, a Mario Alfredo ‘N’ (cuñado) se le acusa de los mismos delitos, además de la venta de fentanilo.

Finalmente, la Fiscalía precisó que a ambos sujetos “se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

El cuñado y suegro de Iván Archivaldo fueron detenidos el 24 de diciembre en Jalisco, y posteriormente, fueron trasladados al penal de Puente Grande, ubicado en ese estado.

Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos junto con tres de sus hermanos, es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y conspiración para traficar fentanilo.

Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.