Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; los acusan de poseer armas del Ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Mario Lindoro “N” y Mario Alfredo “N”, señalados como posibles operadores del grupo delictivo ‘Los Chapitos’, además de ser identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

Ambos, presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’, fueron detenidos en el estado de Jalisco, como resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la FGR.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez calificara como legal la detención y dictara prisión preventiva oficiosa, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional.

¿Qué delitos persiguen al suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán?

A Mario “N” se le imputó la probable comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio —en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina—, así como posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, a Mario Alfredo “N” se le atribuye su posible participación en delitos contra la salud por la posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención de Mario Alfredo, de 44 años, y de Mario Lindoro, de 69 años, se realizó en Zapopan, Jalisco, luego de que ambos son considerados como operadores financieros del Cártel de Sinaloa.

Durante la detención, los agentes federales aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores, así como dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Con información de David Saúl Vela