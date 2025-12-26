Semana del terror para ‘Los Chapitos’: ¿Qué líderes criminales perdió Iván Archivaldo Guzmán?

Este es el recuento de las pérdidas para Los Chapitos durante las últimas fiestas navideñas.

Los Chapitos no tuvieron un buen cierre de año esta semana debido a que Iván Archivaldo Guzmán perdió a elementos importantes y colaboradores cercanos, quienes fueron detenidos o asesinados.

La semana ‘de terror’ comenzó desde el domingo 21 de diciembre, cuando fue asesinado Oscar Medina, alias ‘El Panu’, durante un ataque directo en el restaurante Luau de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

Al inicio hubo versiones encontradas sobre si realmente se trataba del colaborador de Los Chapitos, mientras que la Fiscalía confirmó su identidad el jueves 25 de diciembre.

“Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima, señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Chapitos”, dijo la dependencia.

Asesinato de Alan Gabriel Núñez

El miércoles 24 de diciembre también se dio a conocer que Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos, fue asesinado en un fraccionamiento de Culiacán.

Su cuerpo fue encontrado cerca de un fraccionamiento y fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde fue identificado por sus familiares.

El homicidio habría ocurrido días antes y el cuerpo presentaba heridas de bala, además de estar atado de manos.

La DEA ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura al estar acusado de organizar el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Sentencia de 20 años de prisión a ‘El Valdo’

Ese mismo día de Nochebuena se dio a conocer que César ‘N’, alias ‘El Valdo’, uno de los operadores de Los Chapitos fue sentenciado a 20 años de cárcel por delincuencia organizada.

‘El Valdo’ también habría participado en el llamado Culiacanazo de 2019, cuando se realizó la primera entrega y posterior liberación de Ovidio Guzmán, quien actualmente está preso en EU.

César ‘N’ fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, por agentes de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Dicha sentencia fue dictada por un juez de control en un centro de Justicia Penal en Hermosillo, Sonora.

Detención del suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Uno de los golpes más duros contra Los Chapitos fue la detención y el posterior traslado a Puente Grande del suegro y cuñado de Iván Archivaldo.

Ambos fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, que es la zona donde fungían como operadores financieros para el Cártel de Sinaloa.

Mario Alfredo ‘N’, alias ‘El 7’ y Mario Lindoro, alias ‘El Niño’ fueron aprehendidos como parte de un operativo en el que también se aseguraron dosis de droga, armas de fuego, cargadores y dinero.

La relación de ambos hombres con Iván Archivaldo se debe a que son el padre y el hermano de Zulema Aracely Lindoro, identificada por autoridades estadounidenses como la esposa del líder de Los Chapitos.

Así han sido los ‘golpes’ en fiestas navideñas para Los Chapitos

No es la primera vez en la que Los Chapitos atraviesan por una ‘mala racha’ durante las fiestas navideñas.

Una de esas ocasiones fue el 5 de enero de 2023 cuando finalmente fue detenido en Culiacán, Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’.

En las fiestas navideñas, Ovidio Guzmán estaba con su madre, Griselda, en la comunidad de Jesús María, a las afueras de Culiacán, donde viven los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán.

Para detenerlo se realizó un operativo durante la madrugada del 5 de enero hasta rodear el rancho en el que ‘El Ratón’ estaba con su familia.

Primero, apareció un helicóptero en la zona para después iniciar una balacera que terminó en distintos enfrentamientos que dejaron como resultado la detención de Ovidio Guzmán.