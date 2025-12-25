¿Qué sabemos del asesinato de ‘El Panu’, mano derecha de Iván Archivaldo atacado a tiros en Zona Rosa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la persona asesinada la noche del 21 de diciembre en un restaurante de la Zona Rosa era Óscar Noé Medina González, alias El Panu, identificado como presunto integrante de Los Chapitos.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la identidad de El Panu, señalado como ‘mano derecha’ de Iván Archivaldo Guzmán, fue confirmada mediante peritajes de huellas dactilares. La dependencia precisó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Así fue el asesinato de ‘El Panu’ en la Zona Rosa de CDMX

Según las primeras investigaciones, Óscar Noé Medina se encontraba en el restaurante chino Luaú de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en compañía de familiares, cuando un sujeto se acercó a su mesa.

El agresor, quien vestía ropa oscura, gorra y cubrebocas, le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego. A consecuencia de los múltiples impactos, El Panu murió en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público. Posteriormente, peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), recabaron los indicios y aseguraron el inmueble.

¿Quién era Óscar Noé Medina, operador clave de Los Chapitos?

Óscar Noé Medina González era considerado un colaborador cercano a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo Guzmán y actual líder de Los Chapitos.

De acuerdo con reportes oficiales, El Panu incluso habría participado en el llamado Culiacanazo de 2019, cuando se registró la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón.

Según autoridades estadounidenses, Medina González era el encargado de impulsar la expansión territorial de Los Chapitos en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, como parte de la estrategia de crecimiento del grupo criminal.

La violencia que ejercía El Panu formaba parte central de sus operaciones, incluyendo torturas y ejecuciones contra grupos rivales.

Entre los delitos que se le atribuyen se incluyen ataques y homicidios contra integrantes de organizaciones enemigas, como miembros de Los Zetas en 2017, en el marco de disputas por el control territorial.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado con el asesinato de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y con el ataque armado contra las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua, ocurrido en 2022.