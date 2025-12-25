Confirma Fiscalía de CDMX asesinato del ‘Panu’ en balacera en el restaurante Luau, de Zona Rosa

Óscar Noé Medina 'El Panu' fue asesinado el domingo pasado en un restaurante de la Zona Rosa en CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó este jueves que el sujeto asesinado el 21 de diciembre pasado, en un restaurante de la Zona Rosa, respondía al nombre de Óscar Noé Medina González, El Panu, señalado de ser integrante del primer círculo de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

“Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima, señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Chapitos”, dijo la dependencia que encabeza Bertha María Alcalde.

Mediante un comunicado, la Fiscalía destacó que por estos hechos, se inició una investigación por el delito de homicidio calificado.

Señaló que, según la investigación, El Panu estaba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona.

Así ocurrió el asesinato de ‘El Panu’, colaborador de ‘Los Chapitos’ en CDMX

Detalló que al lugar acudieron policías de la Ciudad de México, quienes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público; luego se incorporaron peritos en criminalística e identificación forense, así como policías de investigación, para recabar indicios.

Recordó que, en el ámbito internacional, autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda contra El Panu, por quien se ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares, derivada de acusaciones por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal con impacto transnacional.

“La Fiscalía CDMX mantiene la investigación en curso para esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque”, dijo la fiscalía.

Asimismo, refrendó su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combate frontal a los delitos de alto impacto.

¿Quién es Óscar Medina, alias ‘El Panu’?

Al ser uno de los colaboradores más cercanos de Los Chapitos, ‘El Panu’ era la ‘mano derecha’ de Iván Archivaldo Guzmán y habría participado en el llamado Culiacanazo de 2019 cuando ocurrió la primera detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’.

Medina era el encargado de la expansión territorial de Los Chapitos en zonas de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos.

‘El Panu’ tenía un papel clave en el Cártel de Sinaloa y particularmente en la facción de Los Chapitos al usar la violencia como parte de su estrategia criminal, así como participar en torturas y ejecuciones de rivales, entre ellas asesinatos de Los Zetas en 2017.

Incluso ‘El Panu’ está relacionado con el homicidio de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y el ataque a las oficinas de la Fiscalía de Chihuahua en 2022.

Además, daba órdenes a integrantes del grupo delictivo como Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’ y Jorge Humberto Figueroa, alias ‘El 27’, para la coordinación de sicarios y logística de la organización criminal.