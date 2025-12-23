Abaten a ‘Don Zefe’ en enfrentamiento con policías en Nuevo León; era fundador de Los Zetas

Zeferino ‘P’, conocido también como ‘Don Zefe’, fue asesinado en Santiago, Nuevo León, la madrugada de este martes 23 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, fue integrante del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas.

‘Don Zefe’ fue asesinado durante un enfrentamiento con policías estatales, junto con otro hombre. Además, la balacera dejó como saldo otras dos personas detenidas, entre ellas una mujer.

Además, un policía resultó herido, señaló la Fiscalía de Nuevo León, en un comunicado, horas después de que se informara la detención de ‘El Betillo’, sobrino de Osciel Cárdenas Guillén.

Los hechos se registraron en el municipio de Santiago, en el sur de Nuevo León, cuando los agentes realizaban trabajos de investigación e inteligencia.

Al arribar a un predio, los policías fueron agredidos por hombres armados y, al repeler la agresión, hirieron de muerte a ‘Don Zefe’, exoperador de Los Zetas.

El otro fallecido fue identificado como David Calderón, quien contaba con antecedentes de formación militar de acuerdo con Quadratín.

La Fiscalía estatal precisó que ‘Don Zefe’ estaría vinculado con actividades relacionadas con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar un grupo criminal en el estado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que en el lugar se decomisaron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

El área de los sucesos fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

En los primeros 14 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, las autoridades han detenido a 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno.

‘Don Zefe’, sin una presencia de liderazgo clara actualmente, es fundador de un grupo delictivo en el norteño estado de Tamaulipas.

Las autoridades ya comenzaron la investigación con el objetivo de definir la célula del crimen organizado a la que pertenecen las otras personas, además de ‘Don Zefe’.

Con información de Quadratín.