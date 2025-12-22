Asesinan en Chilpancingo a Raymundo Cabrera; era delegado del IMSS-Bienestar

El médico cirujano Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado de varios disparos de arma de fuego.

El médico cirujano Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años, fue asesinado en Chilpancingo, capital de Guerrero, en un ataque armado durante la mañana de este lunes en la colonia Ruffo Figueroa.

La confirmación del deceso fue realizada por sus propios familiares, quienes acudieron al Semefo a reclamar el cuerpo.

Cabrera Díaz se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en la región Centro, cargo que ocupaba al momento del atentado.

De acuerdo con los reportes preliminares, el funcionario federal era perseguido por hombres armados y, al intentar ponerse a salvo, ingresó a un establecimiento de comida ubicado sobre la calle Prolongación Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, cerca del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla.

Sin embargo, fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones dentro del local, provocándole la muerte de manera inmediata.

Testigos presenciales señalaron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego.

La víctima presentó múltiples impactos de bala, algunos de ellos en la cabeza.

Minutos después del ataque, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del homicidio. Las autoridades informaron que se mantiene un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar a los responsables del crimen.

Encuentran cadáver de hombre en acantilado

El cadáver de un hombre fue hallado en los acantilados de la avenida Adolfo López Mateos, en la zona Tradicional del puerto de Acapulco.

El cuerpo de la víctima se localizó a la 11:30 horas, aproximadamente a 10 metros de profundidad, entre el anfiteatro de Sinfonía del Mar y La Quebrada.

Guardias nacionales acordonaron la banqueta de la vialidad para las diligencias de peritos de la Fiscalía General del Estado y policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con información de Rosario García y Quadratin