ASF e IMSS-Bienestar fortalecen la colaboración interinstitucional en materia de fiscalización

Se definieron acciones de colaboración orientadas a fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos y optimizar la operación de los programas y servicios de salud en beneficio de la población.

En el marco de la estrategia con enfoque preventivo en materia de fiscalización, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, sostuvo una reunión de trabajo con Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, con el propósito de dar seguimiento a los resultados de auditoría y fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la ASF, se revisaron los avances en materia de fiscalización superior. Además, se definieron acciones de colaboración orientadas a fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos y optimizar la operación de los programas y servicios de salud en beneficio de la población.

Por parte de la ASF asistieron Martín Sánchez Arroyo, auditor especial de Cumplimiento Financiero; Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación; así como personal de ambas áreas. En representación del IMSS-Bienestar participaron también Gabriela Sánchez Tetlalmatzi, de la Coordinación de Asuntos Consultivos y Normativos; Enidia Duque Rodríguez, coordinadora de Padrón de Beneficiarios; y Christian Leslie García, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, entre otros funcionarios.

Con estas acciones, la ASF reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones del Estado mexicano para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos federales.