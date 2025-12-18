Niegan atención médica a mujer con tuberculosis y muere frente a una clínica en Acapulco

Una mujer enferma de tuberculosis fue encontrada sin vida la mañana de este jueves 18 de diciembre, a pocos metros de la Unidad Médica de Hogar Moderno, en Acapulco, Guerrero, después de que le fuera negada la atención médica.

El suceso se reportó minutos después de las 09:00 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó que una mujer se encontraba tendida sobre la banqueta en la calle Del Rastro casi esquina con Río Bravo. Personal de emergencia llegó al lugar y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada por autoridades como Sarahí Campos Arizmendi, de 42 años, originaria de Nogales, Sonora, quien vivía en la colonia Ejido “en calidad de indigente”, de acuerdo con el testimonio de una trabajadora del hospital.

Según testigos, la mujer había ingresado a la unidad médica para solicitar atención debido a su condición de salud, pero los trabajadores les indicaron que no podían brindarle el servicio, ya que no contaban con los protocolos y recursos para atender casos de tuberculosis.

Tras la negativa, sugirieron a la mujer trasladarse al Hospital General en el poblado de El Quemado debido a los síntomas que presentaba, los cuales coincidían con la enfermedad infecciosa. Sin embargo, poco después, la paciente colapsó en el exterior de la unidad y murió sin recibir la atención médica adecuada.

Elementos de la Policía Estatal, agentes ministeriales y de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de realizar las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley.

El Sur de Acapulco destaca que, desde el año pasado, el centro de salud de la colonia Hogar Moderno inició su proceso de incorporación al sistema IMSS-Bienestar con el objetivo de brindar atención médica especializada las 24 horas. Así lo declaró el entonces director de Salud municipal, Aniceto Leguizamo Dimas.

¿Qué es la tuberculosis, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

La tuberculosis, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, es una enfermedad bacteriana que generalmente ataca los pulmones, pero también puede hacerlo con otras partes del cuerpo, incluyendo riñones, la columna vertebral y el cerebro.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que hay dos tipos de condiciones de tuberculosis:

Infección de TB latente (inactiva) : Los gérmenes de la tuberculosis viven en su cuerpo pero no lo enferman.

: Los gérmenes de la tuberculosis viven en su cuerpo pero no lo enferman. Enfermedad de tuberculosis (TB activa): Los gérmenes de la tuberculosis causan enfermedad. Esta afección casi siempre se puede curar con antibióticos, pero si no se trata adecuadamente, puede ser fatal.

El contagio de tuberculosis ocurre cuando los gérmenes se propagan de una persona a otra a través del aire, ya sea al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas más comunes están:

Escalofríos y fiebre.

Sudores nocturnos (transpiración intensa durante el sueño).

Perder peso sin intentarlo.

Pérdida del apetito.

Debilidad o fatiga.

Tos que dura más de 3 semanas .

. Tos con sangre o esputo (mucosidad espesa de los pulmones).

(mucosidad espesa de los pulmones). Dolor de pecho.

Con información de Quadratín Guerrero.