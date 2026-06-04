¿Lloverá otra vez en CDMX y Edomex este viernes? Prevén aguaceros fuertes y temperaturas frescas

El Valle de México mantendrá un patrón de cielos nublados y temperaturas frescas durante el fin de semana. (Foto: Cuaertoscuro)

El Valle de México, que abarca la CDMX y el Edomex, espera un jueves 4 de junio con cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mínimas de 8°C en Toluca y máximas de 23.3°C en Ecatepec. Este clima es resultado de un temporal de lluvias en la región central.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 12.3°C y una máxima de 22.3°C.

La condición será de cielo nublado con un viento ligero de 5 km/h. Este ambiente fresco se mantendrá durante todo el día, invitando a tomar precauciones para el clima.

Las ciudades del Estado de México mostrarán variaciones. Toluca tendrá la mínima de 8.0°C y la máxima de 18.0°C. Naucalpan espera temperaturas de 12.0°C a 21.7°C. Finalmente, Ecatepec registrará de 13.0°C a 23.3°C. Todas estas zonas, con sus municipios, tendrán cielo nublado.

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un temporal de lluvias fuertes a intensas en el país, incluyendo el Valle de México.

Esto se debe a la interacción de una circulación ciclónica, vaguadas y la Onda Tropical Núm. 4, aumentando la probabilidad de lluvia en la región.

Las lluvias esperadas traerán descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible granizo.

(Carachure Bautista Jesús)

Se anticipa un aumento en los niveles de ríos y arroyos, lo que causará deslaves, inundaciones y encharcamientos. La visibilidad podría reducirse, por lo que se pide precaución al conducir en el Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 5 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 6 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Domingo 7 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

El Valle de México mantendrá un patrón de cielos nublados y temperaturas frescas durante el fin de semana.

Las máximas rondarán los 23°C y las mínimas los 12°C. Es importante seguir los avisos del SMN, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, sobre todo con la probabilidad de lluvias.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en el Valle de México?

Ante el clima fresco y la probabilidad de lluvias, se aconseja a los habitantes del Valle de México tomar precauciones. Mantenerse hidratado es clave.

Se recomienda usar ropa adecuada para protegerse de las bajas temperaturas y la humedad, pues los cambios bruscos de clima pueden afectar la salud.

Si planea actividades al aire libre, lleve un paraguas o impermeable. Evite zonas propensas a inundaciones y deslaves. Conduzca con precaución, especialmente donde la visibilidad se reduzca por la lluvia. Estas medidas son clave para la seguridad en el Valle de México.

¿Dónde consultar alertas oficiales de clima en la región?

Para estar informado sobre el clima y posibles alertas, es crucial consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de la CDMX y Edomex emiten comunicados constantes con el pronóstico del tiempo y avisos relevantes para la seguridad de la población.

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